Kron Gracie quebra silêncio sobre derrota no UFC 288: ‘Não dei socos por causa de conselho ruim’

Kron Gracie quebrou o silêncio nove dias depois de sofrer uma derrota por decisão para Charles Jourdain no UFC 288 em 6 de maio.

Retornando ao octógono 3 anos e meio após sua luta anterior, o multicampeão de jiu-jitsu foi longe com Jourdain em uma luta de 15 minutos em Newark, NJ O presidente do UFC, Dana White, mais tarde descreveu a luta como “como chegar saiu de uma cápsula do tempo em 1995”, disse o filho de Rickson Gracie “chegou muito limitado esta noite”.

O jogador de 34 anos se abriu sobre a derrota na segunda-feira, dizendo que estava seguindo “maus conselhos”.

“Em toda uma vida de luta, sempre foi uma luta até a morte”, escreveu Gracie em um post no Instagram. “Entendo a situação e estou disposto a me limitar, mesmo dizendo que não dei socos por causa de um conselho ruim e tentei agradar a comunidade do jiu-jitsu dois dias antes da minha luta. Na primeira luta da minha vida, não dei um soco, voltando aos meus velhos hábitos.

Gracie acertou 32 dos 57 golpes significativos de acordo com o UFC Stats, absorvendo 80 das 168 tentativas de golpes significativos de Jourdain em três rounds.

Gracie caiu para 1-2 no UFC e 5-2 no geral em sua carreira no MMA com sua segunda derrota consecutiva. O medalhista de ouro do ADCC conquistou cinco finalizações em suas cinco primeiras disputas de MMA, incluindo três mata-leões consecutivos contra Hideo Tokoro, Tatsuya Kawajiri e Alex Caceres de 2016 a 2019.