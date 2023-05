Kroy Biermann diz que Kim Zolciak tem problemas com jogos de azar e quer que ela faça um exame psicológico

Kroy Biermann diz sua ex-esposa, Kim Zolciakpassa tanto tempo jogando seu dinheiro online que não pode cuidar de seus filhos … e agora ele está pedindo ao juiz que ordene uma avaliação mental para ela.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Kroy diz que Kim está mostrando um “comportamento muito problemático” que se acelerou nos meses que antecederam o divórcio.

Kroy afirma que Kim admitiu para ele que está gastando muito tempo e dinheiro em jogos de azar online e outros jogos de azar, e ele afirma que sua “compulsão” devastou financeiramente a família.

Além do mais, Kroy afirma que Kim está tão envolvida com o jogo online que é incapaz de cuidar adequadamente dos quatro filhos menores do casal … e, como resultado, ele diz que está preocupado com a segurança e o bem-estar dos pequenos.

Kroy diz que é do interesse de seus filhos que Kim faça um exame psicológico.

TMZ divulgou a história … Kim e Kroy estão no fundo do buraco, devendo mais de $ 1 milhão para o IRS.

O divórcio está ficando mais feio a cada dia … Os papéis legais de Kroy vêm logo após Kim pedir a um juiz para intervir e forçar Kroy a fazer um teste de drogas.

Como relatamos pela primeira vez … tanto Kim quanto Kroy entraram com petições de divórcio separadas no início deste mês, e ambos são buscando custódia das crianças… e os registros recentes indicam que as coisas estão ficando feias.