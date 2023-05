KSI aborda a controversa vitória por nocaute do Misfits Boxing 7 chamando-a de ‘manchada’, Jake Paul responde

KSI sabe que sua última vitória por nocaute será lembrada pelos motivos errados.

O YouTuber que virou boxeador pareceu marcar uma finalização espetacular sobre Joe Fournier no evento principal do Misfits Boxing 7 de sábado, que deixou a multidão de Londres na OVO Wembley Arena histérica. No entanto, replays de mostraram claramente que o golpe final que KSI acertou foi uma cotovelada na mandíbula de Fournier, não um soco ilegal.

KSI ainda foi anunciado o vencedor por nocaute na marca de 1:25 do segundo round, mas as respostas da mídia social foram rápidas em marcar a falta e tanto Fournier quanto o rival de KSI Jake Paul estão solicitando uma investigação mais aprofundada sobre o assunto.

Fournier chamou o veredicto de “nojento” e disse que sua equipe planeja apelar da decisão, enquanto Paul também pediu que a vitória fosse anulada.

No domingo, o próprio KSI abordou a polêmica enquanto ainda está empolgado com a vitória, ele admitiu que a vitória está “manchada”.

Trabalhei muito para essa luta e fiz um camp intenso e cansativo. Não há sensação melhor do que estar naquele ringue e ter minha mão levantada na frente dos meus leais e incríveis fãs que eu aprecio tanto. Infelizmente, a vitória que era inevitável, não importa o quê, é… — ksi (@KSI) 14 de maio de 2023

“Trabalhei muito para essa luta e fiz um camp intenso e cansativo”, escreveu KSI no Twitter. “Não há sensação melhor do que estar naquele ringue e ter minha mão levantada na frente dos meus leais e incríveis fãs que eu aprecio tanto.

“Infelizmente, a vitória que era inevitável, não importa o que aconteça, está manchada e eu odeio isso. É uma merda! Depois de acertar meu overhand, ele estava praticamente de pé e eu tentei um gancho curto de direita quando Joe me agarrou e caiu em mim. Acertei aquele gancho e minha luva fez contato, mas parece ter sido seguido por um contato não intencional com meu antebraço. Estou arrasado por não ser uma vitória tão limpa quanto eu queria e parece que diminui meu trabalho duro com meus treinadores.

“De qualquer forma, espero que você tenha gostado do show e aprecie o apoio. Desculpe a todos os fãs desapontados com isso. Ninguém é mais do que eu.”

KSI teve Fournier em sérios apuros no segundo round depois de acertar uma pesada mão direita, mas não há como argumentar que o golpe seguinte foi uma cotovelada e não um soco. Infelizmente para Fournier (e KSI, um pouco), o golpe ilegal deixou Fournier desmaiado na tela, então não havia como a luta continuar.

Pouco depois de KSI postar sua resposta, Paul saltou para o Twitter para criticar os comentários, acusando KSI de mentir sobre qualquer parte de sua luva fazendo contato com Fournier pouco antes do cotovelo acertar.

Por que você está deitado ainda? Nenhuma parte de sua luva fez contato com o rosto de Joe naquele cotovelo. Isso não foi um gancho. Isso foi direto do cotovelo direito até o maxilar. Boa forma, mas esporte errado. Toda a sua promoção é uma farsa. Mau visual para o esporte do boxe. Sua “comissão” PBA deve… https://t.co/CmZPlN5AWi pic.twitter.com/by2HtAcrjZ —Jake Paul (@jakepaul) 14 de maio de 2023

“Por que você está deitado ainda?” Paulo escreveu. “Nenhuma parte de sua luva fez contato com o rosto de Joe naquele cotovelo. Isso não foi um gancho. Isso foi direto do cotovelo direito até o maxilar. Boa forma, mas esporte errado.

“Toda a sua promoção é uma farsa. Mau visual para o esporte do boxe. Seu PBA de ‘comissão’ deve manter-se em um padrão mais alto.

“Espero que a England Boxing comece a supervisionar este produto e torná-lo mais seguro para todos.”

Se a vitória permanecer, será o quarto nocaute de KSI em tantas lutas de boxe de exibição. Após a luta, KSI chamou o astro de reality show e boxeador Tommy Fury, que estava presente.