KSI ‘devastado’ pela controvérsia de Joe Fournier, mas não interessado em revanche: ‘Qual é o ponto?’

KSI não entendeu totalmente a controvérsia em torno de seu nocaute em Joe Fournier no Misfits Boxing 7 até que ele estava nos bastidores após a luta. Mas então ele viu um replay que confirmou para ele o que o resto do mundo já sabia: o golpe final que fez Fournier cair na tela? Veio de um cotovelo, tornando-o ilegal pelas regras do boxe.

“Nesse ponto, estou simplesmente arrasado”, disse KSI na segunda-feira A Hora do MMA. “Isso é tudo que eu penso. E eu fico tipo, isso arruinou todo o meu trabalho duro. Apenas, é tão chato porque eu trabalhei tanto. Eu olho para trás na luta e parecia tão bom. No segundo turno, fiz tudo certo.

“Aquele momento acabou de destruir ou apenas arruinou tudo pelo que trabalhei. E eu não sei, foi apenas frustrante, e realmente me irritou para ser honesto, porque eu estava procurando online e todo mundo estava tipo, ‘Cotovelo, cotovelo, antebraço, você trapaceou, você trapaceou, você cheat, deve ser desqualificado.’ E eu fiquei tipo, mano, acabei de acertar um gancho de direita. Fiz um gancho de direita porque sabia que ele estava tentando me conquistar. Não sei, foi frustrante.”

Essa frustração é compreensível, porque KSI quase conseguiu um dos melhores destaques de sua carreira no boxe. O jogador de 29 anos acertou Fournier depois de acertá-lo com um flush overhand bem no meio do segundo round da luta de exibição. Mas assim que Fournier tropeçou para frente para iniciar um aperto desesperado, KSI apareceu centímetros com uma mão direita de acompanhamento e, em vez disso, pegou Fournier com uma cotovelada desagradável e finalizadora da luta.

Posteriormente, Fournier acusou KSI de lançar o golpe ilegal intencionalmente – uma afirmação que o popular boxeador crossover considera absurda.

“Eu só acho isso ridículo”, disse KSI. “Estou ganhando a luta. Estou ganhando tudo na luta. Eu literalmente balancei você com um overhand. Por que eu iria querer te dar uma cotovelada, mano? É tão ridículo. Literalmente não faz sentido. E como eu disse, faz sentido se eu estava perdendo a luta e estou desesperado – OK, tudo bem. Mas não havia desespero.

“Eu estava bem, com dois rounds, estava confortável, acertei vários figurões e ele estava abalado. Ele foi sacudido e ele estava lutando. Ele precisava ser salvo.

Fournier já entrou com um recurso na Associação Profissional de Boxe (PBA), que supervisionou e regulou o Misfits Boxing 7. Espera-se que uma decisão oficial sobre o assunto chegue “na tarde ou antes” da tarde de sexta-feira, 19 de maio, de acordo com um comunicado da PBA.

KSI prevê que sua vitória será revertida para um no-contest.

“Se for um no-contest, tudo bem”, disse KSI. “Vou ficar chateado se for uma desqualificação, porque não tentei acertá-lo intencionalmente com meu antebraço ou cotovelo ou qualquer outra coisa. Tipo, eu vim com um gancho de direita para tentar nocauteá-lo enquanto ele vinha para me conquistar, porque eu sabia que ele iria lutar para salvar sua vida depois que eu o acertei com um overhand.

“Pelo menos agora Joe Fornier não parece um perdedor. Ele pode dizer, ‘Ah, por causa de todo o no-contest, isso realmente não conta.’ Mesmo que eu estivesse em cima dele, mas sim.

“Estou em paz com um no-contest”, continuou KSI. “Eu realmente não me importo porque, para mim, sou um cara justo. Se for sem contexto, é sem contestação. É o que é. Eu não preciso de uma vitória. Para mim, a razão pela qual voltei foi para nocautear Jake Paul. Essas são apenas missões secundárias para chegar a Jake Paul, mas agora posso destruir indiretamente o legado de Jake Paul derrotando Tommy Fury.”

Independentemente disso, o resultado do apelo de Fournier não mudará os planos da KSI para o que acontecerá a seguir.

Depois de chamar Tommy Fury pós-luta e quase iniciar uma luta corpo a corpo entre os dois lutadores, KSI reiterou na segunda-feira que ele está “100 por cento” definido para lutar contra Fury a seguir.

Polêmico ou não, ele não tem interesse em uma revanche contra Fournier.

“Porque eu estava completamente [Fournier]”, explicou KSI. “Eu estava vencendo ele e foi fácil. É muito mais fácil do que eu pensei que seria. E eu sou como, qual é o ponto? Por que não? E se alguma coisa, a maioria das pessoas pensa, ‘Qual é o ponto?’ O público pensa: ‘Não nos importamos. Você o venceu de qualquer maneira, então lute contra Tommy Fury.’ As pessoas querem me ver fazer o teste.

“As pessoas estão cansadas de mim apenas deletando pessoas. Eles são como, ‘Tudo bem, legal. Vamos ver como você se sai contra Tommy Fury. Se você excluí-lo, tudo bem, você é o GOAT e nunca mais diremos um palavrão. Mas agora é como se eles quisessem me ver fazer o teste.