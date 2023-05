KSI não está surpreso com a derrota de Salt Papi para Anthony Taylor: ‘Ele ficou super empolgado’

KSI não ficou surpreso quando o trem do hype de Salt Papi colidiu com uma parede de tijolos.

Salt Papi, cujo nome verdadeiro é Nathaniel Bustamante, viu sua invencibilidade no boxe parar no Misfits Boxing 7, quando sofreu uma derrota por decisão unânime em uma luta de três rounds com Anthony Taylor.

Considerando o hype em torno das habilidades de Salt Papi e o fato de Taylor ter um histórico de derrotas como boxeador profissional, foi um resultado um tanto chocante para a cena do boxe de influenciadores. Mas o fundador do Misfits Boxing não ficou tão surpreso com o resultado.

“Antes de tudo, ele errou ao fazer três rodadas”, disse KSI recentemente sobre Salt Papi em A Hora do MMA. “Essa foi a escolha dele.

“Três rounds favoreceram Anthony Taylor, então eu realmente não entendi porque ele queria fazer três rounds. Porque para ele, especialmente [against] Anthony Taylor, como, todos [Taylor] O que ele precisa fazer é apenas usar sua tática e torná-la dura e suja por três rodadas, e então ele está fora e é fácil. Porém, ele não conseguiria fazer isso com um longo período de tempo, com vários rounds.”

“Acho que as táticas também estavam erradas de Salt Papi”, continuou KSI. “Tudo o que Anthony Taylor fez foi cruzar. Ele apenas cruzou as pernas e depois veio com um soco e depois conquistou. É como um movimento de MMA, e ele continuou fazendo isso, e Salt Papi não conseguiu acertar o tempo. E quando Salt Papi estava chegando perto, era tarde demais porque era a terceira rodada. Então, novamente, isso estragou todo o tempo.

Antes da virada de Taylor, Salt Papi era geralmente considerado um dos combatentes mais habilidosos da cena de influenciadores, após uma série de apresentações de destaques. Seu nocaute brutal no lutador de MMA e boxeador invicto Josh Brueckner atraiu muitos elogios dos boxeadores Ryan Garcia e Sunny Edwards, que sugeriram que o jovem de 29 anos tinha as habilidades para potencialmente fazer uma carreira como boxeador profissional legítimo.

Em uma entrevista em A Hora do MMA antes da luta de Taylor, Salt Papi colocou apenas KSI e Jake Paul à frente de si mesmo em uma classificação hipotética de boxeadores influenciadores e previu que enfrentaria os dois homens antes de pendurar as luvas para sempre. “Quando eles lutarem comigo, será uma partida de xadrez”, disse ele. “Eles não vão me atacar. Eles sabem o que eu posso fazer.”

Ouvir esse tipo de conversa confundiu KSI.

“Acho que com Salt Papi – Salt Papi é um lutador decente, e acho que ele ficou super empolgado, a ponto de as pessoas ficarem tipo ‘KSI e Salt Papi’, me colocando no mesmo nível. E eu fico tipo, ‘Pessoal, vocês não entendem quem eu sou?’”, disse KSI.

“Estou olhando para isso, e estou olhando para [Misfits Boxing co-president] mãe [Taylor] como, ‘Mams, estou ficando louco? Devo lutar contra esse cara? Eu realmente preciso lutar contra esse cara e destruí-lo para mostrar a todos os níveis?’ Porque com [FaZe] Temperrr, todo mundo estava tipo, ‘Oh, eu não sei, KSI pode ter problemas com ele’, e então eu simplesmente o deletei. E então Joe Fournier – o excluiu. E agora com Tommy Fury, todo mundo está dizendo que Tommy Fury vai me destruir. As pessoas estão dizendo que eu e Jake Paul – Jake Paul está acima de mim, Tommy Fury vai me aniquilar completamente porque Jake lutou para derrotar Tommy Fury.

“Como se eu não tivesse chance”, continuou KSI. “E eu fico aí tipo, você não entende ou não sabe quem eu sou? Eu não sou um cara que vai entrar e perder. eu não perco. Eu literalmente fiz o documento onde se chama ‘Can’t Lose’, porque fisicamente não consigo imaginar perder. Então, sim, para mim, estou lá tipo, há muito barulho, muito barulho, e eu só tenho que tentar não estar no Twitter e falar muito. Mas sim, eu tento me segurar bastante.”