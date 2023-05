KSI nocauteia Fournier com cotovelada ilegal no rosto que o árbitro não viu

estrela do youtube KSI nocauteado joe fournier na segunda rodada no sábado à noite … e teria sido impressionante, exceto pelo fato de que foi um golpe ilegal na cabeça e o árbitro estava no escuro.

KSI também chamou Tommy Fury no ringue e os 2 tiveram que ser separados. Fury teve sua própria luta durante a partida … entrando nela com um ex-colega de elenco de “Love Island”.

KSI, 29, acertou os socos mais fortes durante o primeiro round da luta de exibição na Wembley Arena, em Londres, e marcou Fournier, 40, com um enorme overhand de direita no Round 2. Isso foi seguido por uma tentativa de gancho de direita, com KSI (real nome Olajide Olatunji) em vez de fazer contato com o cotovelo.