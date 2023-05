KSI nocauteou Joe Fournier devido a uma cotovelada acidental

A última vitória do KSI foi eliminada do recorde.

A Associação Profissional de Boxe anunciou na sexta-feira que a vitória por nocaute de KSI sobre Joe Fournier em uma luta de exibição no último sábado no Misfits Boxing 7 foi anulada devido à finalização ser resultado de um antebraço/cotovelo acidental em oposição a um soco legal. A decisão oficial agora é sem contestação.

O Misfits Boxing 7 aconteceu na OVO Arena Wembley em Londres com o PBA supervisionando o evento.

Veja a declaração do PBA aqui:

“Embora KSI estivesse vencendo a luta, o golpe com o antebraço/cotovelo foi considerado acidental e a óbvia decepção que se seguirá, foi decidido que a luta é declarada sem decisão de acordo com as regras.”

Quase imediatamente após o fim da luta, Fournier declarou que apresentaria um recurso oficial da derrota, chamando o veredicto de nocaute de “nojento”. Fournier apresentou formalmente sua reclamação na última segunda-feira. Vários ângulos de replay pareciam apoiar a afirmação de Fournier, já que KSI claramente atingiu o boxeador influenciador com uma cotovelada no rosto depois de balançá-lo com a mão direita.

KSI inicialmente defendeu a finalização, alegando que sentiu que um soco legal inicialmente causou o dano e que a cotovelada acertou na sequência, mas depois admitiu que ficou “arrasado” com a polêmica em torno da luta. Ele disse que não está interessado em uma revanche com Fournier.