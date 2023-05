Assista KSI vs. Joe Fournier destaques do vídeo da luta completa de seu confronto principal do Misfits Boxing 7 no sábado à noite, cortesia de vários pontos de venda.

KSI vs. Fournier aconteceu em 13 de maio na OVO Arena Wembley em Londres, Inglaterra. KSI (1-0 como profissional, 4-0 na exibição) e Joe Fournier (9-0, 1 no-contest, 0-2 nas exibições) se enfrentaram no evento principal. A luta foi ao ar ao vivo no DAZN pay-per-view.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre KSI vs. Fournier, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: KSI começa com um jab no corpo. Esfaqueando bem nas terras de KSI. Outra mão direita de KSI erra o alvo. Fournier parece que está esperando pacientemente por uma abertura, mas é cortado por outra direita. KSI joga Fournier no chão enquanto ele tenta agarrar. Fournier acerta um avanço desajeitado para a esquerda, mas conta. KSI com bastante movimento de cabeça enquanto ele continua rifando com a mão direita. Fournier confiando em seu jab para permanecer nisso. Grande cheiro de KSI. Jab conecta para Fournier.

MMA Fighting marca o round 10-9, KSI.

2 ª rodada: KSI define o alcance com seu jab. Ele empurra Fournier para trás com uma direita no corpo. Ele erra muito na direita e Fournier o faz pagar com alguns contra-ataques. Sloppy jab de KSI e Fournier o acerta com um contra-ataque de direita. Bom corpo baleado por KSI. KSI machuca Fournier com a mão direita. Uma sequência de FLOORS Fournier. Ref inicia uma contagem, mas Fournier não volta. Caramba.