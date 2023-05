KSI x Joe Fournier transmissão ao vivo online

A transmissão ao vivo KSI vs. Joe Fournier apresenta ação antecipada do evento Misfits Boxing 7 na tarde de sábado na Wembley Arena em Londres, Inglaterra.

A transmissão ao vivo de KSI x Joe Fournier contará com quatro lutas, começando às 12h15 ET.

A programação preliminar é a seguinte:

WingsOfRedemption vs. Boogie2988

Milho x Unbaer

Luis Nestor x Callum King

Zuckles x Presunto Halal

Todas essas lutas serão de três rounds e cada round terá dois minutos.

No evento principal, KSI colocará seu título cruiserweight do Misfits Boxing em jogo contra Joe Fournier no DAZN pay-per-view.