Kyrie Irving ‘sem pressa’ para decidir o futuro da NBA à medida que a agência gratuita se aproxima

Tele Dallas Maverickscaiu de NBA disputa dos playoffs depois de fazer uma grande troca por armador Kyrie Irving. Mas o jogador não descartou necessariamente a possibilidade de retornar ao Dallas na agência livre em julho – como ele insistiu em Instagram na quarta-feira, todas as opções estão sobre a mesa quando a agência gratuita começar em seis semanas.

Em um vídeo ao vivo no Instagram, Irving deixou claro que não está prestando atenção ao barulho em torno de seu futuro, mantendo a porta entreaberta para continuar sua parceria de defesa com o superstar Luka Doncic.

Irving quer que as especulações acabem

Irvingoito vezes NBA All-Star e três vezes All-NBA selecionado, mirou em jornalistas e personalidades da mídia que afirmam saber para onde ele está indo.

“Não tenho pressa em tomar uma decisão” Kyrie disse. “A especulação em torno do meu nome de todos esses indivíduos que aparecem na TV… os esportistas que tentam misturar esportes com política e estilo de vida… Quando eles falam em meu nome e estão falando sobre times em potencial que eu Vou, respeitosamente, por favor, pare de prestar atenção nisso. Não estou com pressa.”

Irving, 31, está de olho em mais um grande contrato na agência livre e pode ser muito procurado, apesar de ter jogado por três times nos últimos seis anos. Ele está saindo de um contrato de quatro anos, inicialmente assinado com o Brooklyn Netsque lhe rendeu US$ 136,5 milhões.

O Lakers ainda poderia fazer uma jogada por Irving?

O Los Angeles Lakers estão discutindo se devem fazer uma jogada para um novo armador. D’Angelo Russelldesempenhos insatisfatórios nas finais da Conferência Oeste podem inclinar a balança na direção de um jogador como Trae Youngmas outro relatório ligou o Lakers com Irving uma vez que ele atinge o mercado aberto.

Os anjos está esperando por Lebron James para decidir se ele quer voltar para um 21º NBA temporada, e ele poderia ser seduzido se reunido com Kyrie. Mas nem todo mundo está convencido.

Seja qual for a decisão final de Irving, uma saga fascinante certamente se desenrolará quando as equipes começarem a negociar com ele e com outros agentes livres em 30 de junho.