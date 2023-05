LA Galaxy e as razões por trás de sua queda na MLS

TLos Angeles Galaxy é o time mais vitorioso nas 27 temporadas da MLS, com cinco títulos e quatro vice-campeonatos, mas não conquista o troféu desde 2014, quando derrotou Revolução da Nova Inglaterra na prorrogação.

Na campanha de 2022, os Galácticos foram eliminados na semifinal da Conferência Oeste após perder por 3 a 2 para Los Angeles FC no Banc of California Stadium, uma derrota dolorosa que os obrigou a se reagrupar e tentar montar um time competitivo para voltar ao topo.

Novas caras, mesmos problemas

Os reforços de grandes nomes que esperavam mudar a cara da equipe não chegaram e eles começaram a campanha com poucas novidades.

Somado ao fato de não terem sua Franquia Player Javier Hernández nos primeiros sete jogos.

Mavinga, Memo Rodriguez, Boyd, Rosell, Calegari, Julian Aude, Micovic e Cuevas foram adicionados para 2023, mas não se acomodaram bem e o resultado é que o Galaxy é um dos piores times da MLS.

Após a derrota em casa por 1 a 3 no sábado para Colorado Rapidso Galaxy caiu no porão da MLS como um dos dois piores times da Conferência Oeste, empatado em seis pontos com Alan Pulidode Sporting Kansas City.

Os números que colocam o Galaxy no buraco negro são de uma vitória, três empates e seis derrotas, com oito gols marcados e 17 sofridos.

O caminho da galáxia para a beira

Com Douglas Costafuturo incerto, Riqui Puig em sua segunda temporada e chicarito Hernandez lesionado, o time de Los Angeles começou a campanha com uma derrota fora de casa por 3 a 1 para o FC Dallas.

Depois disso, a falta de gols do time ficou evidente, e empatou três jogos, duas vezes em 0 a 0, e então cimentou a crise com três derrotas seguidas, incluindo a primeira derrota em casa para o Los Angeles FCtalvez no seu melhor jogo da temporada.

A recuperação de ‘El Trafico’ valeu-lhes a única vitória da campanha, 2-0 sobre Austin FC com gols de Chicharito e Riqui Puigapenas para cair de volta no marasmo e perder para cidade de orlando e Colorado Rapids.