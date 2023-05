Lakers HC Darvin Ham cometeu o mesmo erro caro em todos os três jogos do WCF contra o Nuggets

Los Angeles Lakers treinador principal presunto darwin já cometeu o mesmo erro caro três vezes ao longo das finais da Conferência Oeste contra o Denver Nuggetsdeixando seu time em um buraco de 0-3 antes do jogo 4.

Ham, 49, é um novato NBA treinador principal indo contra Mike Maloneque está no comando do Nuggets desde 2015, e isso mostra.

Após a eliminação do Golden State Warriorsem que o ajuste de Ham para uma escalação de três guardas fez maravilhas, o técnico do Lakers não progrediu.

Ele começou o jogo 1 do WCF com a escalação de small ball e a disputa rapidamente saiu do controle. Ham voltou para a escalação de dois guardas no segundo tempo e o Lakers quase voltou.

Isso deveria ter sido o suficiente para Ham entender que ele precisa de tamanho na quadra o tempo todo contra o Denver, mesmo que isso signifique dar Tristan Thompson alguns minutos.

O jogo 2 foi uma vitória do Lakers até que Ham ficou pequeno

Jogar com três guardas ao mesmo tempo, no entanto, foi o fim do Purple & Gold em cada partida do WCF. O jogo 2 estava para ser conquistado, com o LA liderando por 11 pontos no terceiro quarto, voltando ao time titular regular, até que Ham voltou a ficar pequeno.

Demorou apenas alguns minutos de uma pequena escalação do Lakers para Jamal Murray para encontrar sua tacada e buscar mais da metade de seus 37 pontos no quarto período do jogo 2.

Embora LA tenha crescido e quase recuperado a liderança, o Nuggets já havia roubado o ímpeto.

A mesma coisa aconteceu no Jogo 3 quando Lebron James fechou o terceiro quarto com triplos consecutivos e Ham decidiu ir pequeno no quarto.

D’Angelo Russell deve sair do banco

Rui Hachimura em seguida, colocou o Lakers no topo pela primeira vez desde o início do jogo no início do quadro final, mas durou pouco. Ham mais uma vez teve três guardas no chão para iniciar o quarto e foi exatamente o mesmo de antes.

D’Angelo Russellque vem lutando ao longo de toda a série, estava em quadra com Austin Reaves e Dennis Schroder antes Lonnie Walker IV substituiu o armador titular.

Russell, 27, teria se ofendido por sair do banco, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas.

Ham precisa dar a largada a Schroder em vez de Russell, e Hachimura deve receber o aceno Jarred Vanderbilt, que raramente consegue minutos apesar de ser titular, provavelmente devido às suas deficiências ofensivas. O jogo 4 é segunda-feira na Crypto.com Arena.