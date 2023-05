Lakers segue invicto em casa na pós-temporada com uma vitória sobre o Warriors

Tele Los Angeles Lakers levou uma vantagem de 2 a 1 em sua série de playoffs da segunda rodada contra o Golden State Warriors depois de um desempenho dominante no Jogo 3. Anthony Davis abriu caminho para o Lakers com 25 pontos e 13 rebotes, enquanto D’Angelo Russell somou 21 pontos, incluindo cinco de 3 pontos. Lebron James teve um início lento, não arremessando no primeiro quarto, mas terminou com 21 pontos, oito assistências e oito rebotes.

Os Warriors lutaram em ambas as pontas da quadra, cometendo 19 viradas e acertando apenas 13 para 44 de fora do arco. Stephen Curry marcou 23 pontos e Andrew Wiggins tinha 16, mas o resto do time lutou, e a forte defesa do Lakers provou ser demais para os atuais campeões da NBA. Klay Thompson teve 15 pontos e sete rebotes, mas o resto do elenco somou apenas 18 pontos.

O jogo 4 será disputado na noite de segunda-feira em Los Angeles, e os Warriors precisarão encontrar uma maneira de responder se quiserem manter vivas suas esperanças nos playoffs. treinador do Lakers presunto darwin destacou o forte esforço defensivo de sua equipe, que tem sido fundamental para o sucesso nos últimos jogos: “Los Angeles construiu sua sequência de 16-5 desde 17 de março na defesa, e os Warriors não conseguiram acertar chutes suficientes do perímetro para neutralizar suas desvantagens em tamanho e capacidade atlética.”

Enquanto esta tão esperada revanche do playoff entre LeBron James e Stephen Curry ainda não correspondeu ao hype, ambos os jogadores mostraram lampejos de brilhantismo ao longo da série. James se concentrou em ser um craque, enquanto Curry foi o artilheiro do Warriors.

Os atuais campeões tentarão se reagrupar

Apesar de seus esforços individuais, a série foi prejudicada pelo tempo de lixo nos últimos dois jogos, com os dois treinadores optando por descansar suas estrelas antes do final do jogo.

O Warriors precisará se reagrupar e encontrar uma maneira de superar a forte defesa do Lakers se quiser permanecer nos playoffs. Os fãs do Lakers esperam outro desempenho forte de Davis e James, que foram fundamentais para o sucesso de seu time nesta temporada. Resta saber se os Warriors conseguirão dar a volta por cima, mas uma coisa é certa: o jogo 4 com certeza será um duelo empolgante entre dois dos principais times da NBA.