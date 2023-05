Lamar Jackson se junta aos Ravens em prática voluntária

Oapenas sorri e se concentra em Baltimore Ravens‘ acampamento. As pessoas dizem que depois da chuva vem o arco-íris, e de manhã é depois da noite… e foi literalmente o que aconteceu com os Ravens. Depois de virar Lamar Jackson no jogador mais bem pago de todos os tempos NFL história, a franquia que lutará pela conquista da divisão Norte da AFC poderá desfrutar de uma união total na equipe.

Depois de pular as práticas voluntárias no ano passado, o quarterback de Baltimore se juntou às OTAs (Organized Team Activities) apenas um dia após o início. Lamar Jackson compareceu às instalações da equipe em Owings Mills na quarta-feira e foi flagrado em campo com os Ravens pela primeira vez após uma distensão no joelho esquerdo no joelho esquerdo durante as últimas semanas da temporada de 2022 em dezembro.

Com sua chegada e seu novo contrato de 5 anos e $ 260 milhões contrato, Lamar Jackson deixou todo o drama em que se envolveu ao pressionar a equipe por um ajuste significativo em seu salário e está pronto para receber ordens do novo coordenador ofensivo Todd Monken.

Lamar quer competir com o Bengals pelo título da divisão

Após ser eliminado por Cincinnati Bengals durante a rodada do Wild Card na última temporada, na qual Tyler Huntley terminar como zagueiro titular devido à lesão de Jackson, o Baltimore Ravens estão se preparando para se vingar com um ataque que todos os times deveriam temer. Com seus novos receptores Odell Beckham Jr., Nelson Agholore escolha de primeira rodada do draft de 2023 Zay Floresos Ravens se preparam para competir lado a lado com o Bengals pelo título da divisão.

Junto com Beckham, Agholor e Flowers, jogadores de qualidade comprovada como tight end Mark Andrewscorrendo atrás Gus Edwards e JK Dobbinse outros receptores como Rashod Bateman e Devin Duvernay, Lamar Jackson está definido e pronto para atingir o Baltimore como um forte candidato ao Super Bowl, um jogo que eles não alcançam nos últimos dez anos.