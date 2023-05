Lana Rhoades insinua sobre o pênis pequeno do astro do Denver Nuggets, Bruce Brown: ele é o pai?

RLembre-se do ano passado, quando houve muito hype sobre qual Astro da NBA é pai do bebê de Lana Rhoades? A agora aposentada estrela pornô tem uma carreira de grande sucesso como modelo de lingerie que tem sua própria marca e a promove constantemente. Ao mesmo tempo, ela está criando seu filho Milo. No começo, todos nós pensamos Kevin Durant poderia ser o papai do bebê quando uma história sobre um suposto encontro que deu errado foi tornada pública. Depois de seguir as pistas, a maioria das pessoas decidiu Blake Griffin como o possível papai do bebê simplesmente olhando um Miloas feições de cabeça levemente avermelhadas. Mas novas informações surgiram e estão fazendo as pessoas questionarem a identidade do verdadeiro pai de Milo. Acontece que há uma pequena chance de que esse homem não seja outro senão Bruce Brown do Denver Nuggets.

Atualmente, Brown já está definido para jogar as finais da NBA contra o Miami Heat ou o Boston Celtics. Há cerca de uma semana, recebemos a primeira pista de que pelo menos Bruce Brown tem algum tipo de relacionamento com a ex-atriz pornô. Enquanto ele fazia uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram, Lana deixou um comentário atrevido dizendo que ele parecia bem. Isso foi mais do que suficiente para incendiar a internet e as pessoas começaram a promover todos os tipos de teorias da conspiração. Lana apareceu em vários vídeos do Youtube na Internet, confirmando que Milo tem o DNA da NBA correndo em sua corrente sanguínea. Estávamos todos prontos para Blake Griffin simplesmente fazendo comparações entre Milo e ele quando criança.

Lana fala sobre o tamanho do pênis de Bruce Brown?

As mensagens contraditórias que Lana Rhoades tem enviado recentemente a Brown são impossíveis de ignorar. Quando olhamos para a época em que o bebê Milo foi concebido, descobrimos que Brown jogou pelo Brooklyn Nets naquela época. Esta é uma pista essencial que adiciona mais mistério a este caso, apenas nos confunde muito mais do que antes. Lana postou uma história que agora é infame, insinuando o suposto pênis pequeno de Bruce Brown. Pelo menos, podemos supor que Lana tem sido íntima do jogador do Denver Nuggets. Mas a semelhança do bebê Milo com Blake Griffin e sua pele clara ainda nos fazem duvidar de quem é realmente o pai do bebê.