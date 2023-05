Lando Norris acende rumores de namoro depois que ele é flagrado em Mônaco com a ‘namorada’ do jogador de futebol João Félix

Lando Norris, estrela da F1 provocou todos os tipos de rumores depois que apareceu um vídeo dele nas redes sociais dirigindo pelas ruas de Mônaco com nada menos que A ‘namorada’ do atacante do Chelsea, João Félix, Magui Corceiro.

A dupla foi flagrada dirigindo no que parecia ser uma Fiat vintage azul pelas ruas charmosas do Microstateque sediará o F1 Gran Prix em 28 de maio. O clipe curto instantaneamente se tornou viral, mas foi excluído de forma suspeita logo depois, que só conseguiu adicionar mais combustível ao fogo dos rumores.

Tanto quanto sabemos, o empréstimo do Chelsea João Félix e a modelo portuguesa Magui Corceiro não terminaram oficialmente o relacionamento, que começou em 2019, quando o primeiro tinha 20 anos e o segundo apenas 17. O casal se mudou para a Espanha quando Flix assinou contrato com o Atlético e seu relacionamento parecia estar forte.

Dito isto, rumores vindos de Portugal sugeriram que o casal pode muito bem ter encerrado silenciosamente seu relacionamento de quatro anos, e essas últimas imagens só conseguiram fortalecer essas reivindicações.

Norrispor outro lado, estava namorando Luisinha Olivera– Ainda outra deslumbrante modelo português-, até o final do ano passado. A dupla anunciou sua separação publicamente via Instagram na época: “Depois de algum tempo e consideração, Luisa e eu decidimos terminar nosso relacionamento mutuamente, mas continuamos bons amigos”, explicou Norris em uma história no Instagram.

“Desejo-lhe o mundo e tenho muito respeito por ela e tudo o que ela faz como uma mulher incrível e forte com nada além de bondade. Por favor, respeite nossa decisão e respeite nossa – mas mais importante e especialmente sua privacidade no futuro”, concluiu o motorista no momento.

Há agora muitas perguntas em torno de Corceiro e Norris, e no caso do primeiro, o que ela estava fazendo com Norris em Mônaco se ela supostamente ainda está namorando João Félix. Nem a estrela da F1 nem a modelo responderam desde que o vídeo se tornou público.