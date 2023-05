Larsa Pippen choca os fãs com seu minúsculo biquíni ardente enquanto se prepara para o verão, comenta Marcus Jordan

Larsa Pippen agora está nas manchetes depois que ela postou uma nova foto dela em um minúsculo biquíni como ela está pronta para o verão e pelo que parece, ela planeja passar o máximo de tempo possível ao sol.

Larsa Pippen’s as últimas manchetes foram aderidas a Marcus Jordan, filho do lendário Michael Jordan, que costumava ser companheiro de equipe do ex-namorado de Larsa na dinastia Chicago Bulls do anos 80 e 90.

A mãe de quatro filhos mostrou todo o seu corpo esculpido em um minúsculo biquíni modelando o conjunto de duas peças na frente do espelho para seus quase cinco milhões de seguidores no Instagram vestindo nada além daquele traje bege e algumas peças simples de joias e pulseiras que combinavam com sua longa trança.

Fãs de Larsa Pippen não têm decoro

Logo depois que ela postou a foto no Instagram que ela legendou “De volta a isso, tenho trabalhado fora“os comentários começaram a chegar e parece que os fãs dela fizeram todas as suas paradas porque não hesitaram em jogar sombra em Marcus Jordan, como disse um fã, “Jordan não está acertando direito,”.

Larsa Pippen e Marcus Jordan têm sido vistos juntos constantemente

Uma das principais coisas que as pessoas destacam sobre o relacionamento Jordan-Pippen é a diferença de idade entre ela e Marcus, já que ela é 48 anos e Marcus tem apenas 32, no entanto, nesta época e idade, escolher um relacionamento apenas pela diferença de idade é bastante redutor.

O Pippen-Jordan o drama continua enquanto as pessoas sempre comparam Scottie a Marcus e os fãs levam isso para a história da NBA de quando MJ e Scottie eram os reis do jogo.