LeBron e AD abraçam Lonnie Walker: não ganhamos este jogo sem ele

Los Angeles Lakers estrelas Lebron James e Anthony Davis imediatamente abraçado Lonnie Walker IV depois de derrotar o Golden State Warriors no Jogo 4 das semifinais da Conferência Oeste na noite de segunda-feira na Crypto.com Arena.

James, 38, colocou a testa em Walker e provavelmente o creditou pela vitória do Lakers por uma margem de três pontos.

Destino da semifinal Lakers x Warriors já decidido pelo ‘cão do destino’

Durante sua entrevista pós-jogo com Chris HaynesJames estava ansioso para falar sobre Walker, que somou 15 pontos cruciais em 27 minutos fora do banco.

“Não é nem sobre esta noite,” disse James. “Eu tenho dito a ele, eu disse, ‘Lonnie, fique pronto. Vamos precisar de você em algum momento.’ E para ele ser tão jovem como ele é, para ele ter esse profissionalismo, sair, ficar pronto quando o número dele for chamado. Nós não ganhamos este jogo sem Lonnie Walker esta noiteisso é certeza.”

Walker, 24, foi titular no início da temporada e caiu fora da rotação após o Todas as estrelas quebrar. Ele jogou apenas 14 minutos em toda a série do primeiro turno contra o Memphis Grizzlies.

Lonnie Walker IV fica pronto

Walker permaneceu pronto para levar o Lakers à vitória quando necessário, apesar de obter DNP (decisão do treinador) repetidas vezes.

Ele marcou 12 pontos em 24 minutos saindo do banco durante a vitória do LA no jogo 3, mas foi em uma derrota de 30 pontos. A maior parte de sua pontuação aconteceu durante o tempo de lixo.

O jogo 4, no entanto, foi difícil o tempo todo. O gol de Walker foi em momentos cruciais do jogo, provando que ele pode jogar bem sob pressão.

O antigo incentivo de São Antônio jogador ainda somou três rebotes, duas assistências e duas roubadas de bola. Uma dessas bolsas estava em um momento crítico, enquanto o Lakers protegia a vantagem de uma posse de bola.

O jogo 5 está de volta ao Chase Center na quarta-feira e todos os olhos estarão voltados para Walker para repetir seu desempenho, desta vez na estrada.