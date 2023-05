LeBron James comparece à formatura do sobrinho em meio a especulações sobre aposentadoria

Reproduzir conteúdo de vídeo



Lebron James tem muito tempo livre agora que está fora dos playoffs, incluindo tempo para a família – que ele absorveu neste fim de semana com mais uma formatura.

A estrela do Lakers participou da cerimônia da Chaminade High School no sábado em West Hills, CA – onde seu “sobrinho”, Auton Mims, estava tudo pronto para atravessar o palco de boné e beca como parte da Classe de 2023. Mims jogava futebol lá, e LBJ é próximo do garoto … tendo assistido a seus jogos no passado. Embora não esteja claro se eles estão realmente relacionados.

LeBron James (e Savannah, claro) estão na casa. O sobrinho de LeBron, Auston Mims, joga pelo Chaminade. Eagles sediando um grande jogo contra o Sierra Canyon esta noite. pic.twitter.com/hmuObN81gw — Tarek Fattal (@Tarek_Fattal) 22 de outubro de 2022

Auston parece ser filho do amigo de longa data e parceiro de negócios de LeBron Randy Mims. De qualquer forma, Bron estava na frente e no centro para assistir Auston receber seu diploma do ensino médio.

Confira esses vídeos, obtidos pelo TMZ, onde você pode ver o rei tentando se esconder enquanto os nomes são chamados, verificando seu telefone e mantendo a cabeça baixa. Nesses clipes, ele parece estar sozinho… mas testemunhas oculares nos dizem que ele estava lá com a família e amigos.

Claro, ele se destaca totalmente – com cerca de 6’9 “, nada menos – então, eventualmente, ele estacionou e se sentou. Isso não impediu as pessoas de se aproximarem dele e se espalharem um pouco, no entanto.

A certa altura, um jovem que passava o avistou … e deu um tapinha em seu ombro para um pequeno aperto de mão – que Bron agradeceu e retribuiu. Teve até um adulto que veio dar um alô… mas meio que parece que LBJ só queria ficar na sua aqui.

De qualquer forma, esta é a segunda formatura (que sabemos) que LeBron vai nas últimas semanas. Lembre-se, ele estava apenas em de seu próprio filho uma semana atrás… e era um papai orgulhoso.

O pano de fundo de tudo isso é a questão de saber se ele vai pendurar na quadra e aposentar-se do basquete. Ele sugeriu que poderia em sua derrota no jogo 4 … observando que tinha muito em que pensar na entressafra. Coisas como essa podem estar na vanguarda de seus pensamentos.



22/05/23

O fato é que, se ele ainda estivesse jogando… é possível que ele tivesse perdido esses momentos. Certamente possível, mas se um jogo fosse marcado para um sábado… provavelmente seria difícil fazer as duas coisas. Para sua sorte, ele conseguiu pegar todos os grandes dias deste ano.