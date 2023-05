LeBron James: Docuseries sobre a estrela do Lakers em andamento?

Lebron Jamesos fãs podem se deliciar em um futuro próximo, como uma série documental sobre oLakers superstar pode estar em obras.

A série poderia ser produzida por Andy Thompson, que estava envolvido em ESPN’documentário de sucesso A última dançaque narrou a carreira da lenda do basquete Michael Jordan.

De acordo com o locutor de rádio do Lakers João Irlanda, Thompson foi passar muito tempo com os Lakers nesta temporada e pode estar coletando filmagem de Jamess para um projeto em potencial. Thompson é o irmão mais novo do comentarista do Lakers Mychal Thompson e o tio do Warriors avante Klay Thompson.

“Espero não estar falando fora da escola aqui, Andy Thompson… passou muito tempo conosco este ano”, disse Ireland em entrevista ao anúncio horrível. “Então, se LeBron quiser seguir esse caminho, acho que Andy está armazenando isso apenas para que ele tenha e tenha a oportunidade de contar a história.”

Produtor de ‘The Last Dance’ pode estar trabalhando em um documentário sobre a carreira de LeBron James

Thompson foi a força motriz por trás A última dançaque apresentava imagens raras dos bastidores de Michael Jordan’última temporada com o búfalos de Chicago. Ireland sugeriu que Thompson pode estar trabalhando em um projeto semelhante para o final da carreira de James, quando for o caso.

“Se fizermos uma corrida mágica para o título, Andy … a maioria das coisas que você viu nesses 10 episódios foi filmada por Andy Thompson”, disse Ireland. “E Andy é um cara inteligente, ele já está trabalhando, potencialmente, em uma história sobret o final da corrida de LeBron como se ele tivesse um para o final da corrida de Jordan.”

Embora James seja não espera se aposentar em breve, Thompson pode estar se preparando para o futuro e reunindo imagens para um documentário sobre a carreira de James, assim como fez com Jordan. Para os fãs de James, seria uma chance de reviver alguns de seus melhores momentos e ver os bastidores de sua vida dentro e fora da quadra.