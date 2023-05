LeBron James e Nikola Jokic têm treta? A omissão da conferência de imprensa sugere que eles podem

Tele Denver Nuggets estão a apenas uma vitória das Finais da NBA, com Nikola Jokic tendo levado sua equipe a uma vantagem de 3-0 na série sobre Lebron James‘ Los Angeles Lakers.

jokic tem sido incrível até agora nesta série, mas ele não recebeu muitos elogios de James quando o Los Angeles Lakers star subiu ao pódio após a derrota no jogo 3.

Vianey Frias tenta chamar a atenção de Nikola Jokic em jogo do Nuggets

Como jornalista da NBA Lyle Spencer apontou, James destacou quase todos pepitas jogador para elogios, exceto para jokic.

Ele elogiou especialmente Jamal Murrayque geralmente é considerado jokicajudante de.

“Obviamente, jamal foi fantástico no primeiro tempo hoje, ele começou muito bem”, James afirmou na conferência de imprensa.

“Ele é um daqueles caras em nossa liga que consegue 20 em um quarto ou 30 em um tempo. Foi o que ele fez esta noite.

“Ele pode marcar em todos os três níveis do jogo, na bola, na linha de lance livre e também na linha de três pontos. Então você tira o chapéu. Ele é um jogador incrível.”

James também apontou para o outro Denver jogadores não nomeados jokicdando-lhes um alô durante suas funções de mídia pós-jogo.

“Acho que houve tomadas oportunas de seus atores”, James disse.

“KCP, Michael Porter Jr., Bruce Brown… Até Jeff Green atingiu um grande momento oportuno hoje, quando estávamos meio que correndo.

“Então, acho que o elenco de apoio deles meio que fez aquelas cenas oportunas que lhes permitiram ter uma vantagem.”

LeBron James e Nikola Jokic têm treta?

Muitos ficarão surpresos com o fato de que James não mencionou jokic em tudo, embora o sérvio tenha média de 21 pontos, 12 rebotes e 10 assistências nesta série.

No entanto, deve-se lembrar que James esquerda jokic no tabuleiro no fim de semana do All-Star Game, quando era um dos capitães do time.

Como Lebron James e Giannis Antetokounmpo elaborou suas equipes, os dois últimos jogadores restantes foram Lauri Markkanen, do Utah Jazz e jokic.

Antes James poderia até fazer sua última seleção, jokic caminhou até James‘ lado para fazer a seleção para o superstar.

James riu da situação e disse “Eu estou indo para o Mr Triple Double”, mas não está claro se o LA Laker realmente queria selecionar o sérvio ou não.

Então, nesta série, eles trocaram uma série de flops para colocar um ao outro em apuros, reacendendo sua rivalidade esportiva.

Ainda não houve nenhuma briga séria ou pública entre os dois ex-vencedores do MVP, mas foi revelador como James não mencionou jokic no sábado à noite após o terceiro jogo.

Talvez o veterano apenas considere jokic como tal talento que suas boas atuações são um dado adquirido.