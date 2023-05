LeBron James esquece os playoffs da NBA para falar sobre a escolha da faculdade de Bronny

Tele Los Angeles Lakers desmantelou o Golden State Warriors na noite de sábado na Crypto.com Arena no Jogo 3 das semifinais da Conferência Oeste, mas Lebron James ainda estaria feliz com uma perda porque seu filho, bronnycomprometeu-se a USC mais cedo no dia.

James, 38, expressou sua satisfação com a decisão de Bronny de ficar perto de casa, dizendo durante sua coletiva de imprensa pós-jogo que não havia como perder porque seu filho se tornou o primeiro da família a frequentar a faculdade.

Bronny James marca enterrada idêntica à do pai, exatamente 20 anos depois

“Um dos melhores dias da minha vida”, disse James. “Ele é o primeiro a ir para a faculdade na minha família. … Não importa o resultado deste jogo, eu não poderia perder hoje.”

Desde o Roxo e Dourado conseguiu obter a vitória, James chamou o anúncio de seu filho de “a cereja no topo”.

Apesar de James ser um dos atletas mais competitivos do mundo, é bom vê-lo esquecer o Eliminatórias da NBA de 2023 por um momento para ser um grande pai.

Bronny anuncia decisão da USC

Bronny, 18, provavelmente jogará apenas um ano na faculdade antes de ser convocado para o NBAmas ainda é uma grande conquista para a família James.

James comentou a postagem de seu filho no Instagram anunciando seu compromisso com a USC em vez de Estado de Ohio.

“Tão orgulhoso de você garoto“, James escreveu. “Não tenho palavras além de EU TE AMO.”

James tem sido inflexível nos últimos dois anos de que a única coisa que resta a fazer é jogar ao lado de Bronny no mais alto nível e até afirmou que assinará com quem escolher seu filho.