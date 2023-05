LeBron James está ‘amaldiçoado’: ele perdeu seus últimos 19 arremessos de três pontos no quarto final nos playoffs

Lebron James não teve sua melhor noite em Denver no Los Angeles Lakers‘ 108-103 derrota para o pepitas que coloca a franquia do Colorado em 2 a 0 na final do Oeste.

Em uma briga com Nikola Jokico Lakers jogador perdeu o equilíbrio e acabou colidindo com um torcedor que estava sentado na quadra da Ball Arena.

James teve tanto azar que em sua colisão a bebida gelada que o torcedor estava consumindo o atingiu no rosto.

“Obrigado,” LeBron disse quando a fã deixou uma toalha para ele se secar.

Neste jogo, além da derrota, James perdeu uma enterrada solo, caiu um rebote antes de um triplo-duplo e ampliou sua sequência ruim da linha de três pontos no último quarto dos playoffs.

LeBronque está com um para 20 na faixa de três pontos no quarto período desde o jogo 2 dos Playoffs da NBA, perdeu seus últimos 19 três pontos no quarto final dos playoffs.

Esta é a pior sequência vista nos Playoffs da NBA nas últimas 25 temporadas.

LeBron terminou o jogo com 22 pontos, 9 rebotes, 10 assistências, 4 roubos de bola e 2 bloqueios em 40 minutos.

LeBron James: Até ser derrotado quatro vezes, você precisa estar confiante

LeBron declarou após a derrota que o deixa por 2 a 0 contra Denver que “até levar quatro vezes é preciso ter confiança”.

“Temos a chance de ir para casa e ir bem. Até você perder quatro vezes, você sempre tem uma chance, temos que encarar isso com essa confiança”, disse o Lakers estrela disse em uma conferência de imprensa.

James reconheceu que o retorno será “complicado”.