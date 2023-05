LeBron James faz Scott Foster sangrar na derrota do Lakers para o Nuggets

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James acidentalmente deu árbitro Scott Foster um lábio sangrando quando ele colidiu com o oficial durante o quarto período de uma derrota no jogo 3 para o Denver Nuggets nas finais da Conferência Oeste no sábado na Crypto.com Arena.

James, 38, rapidamente se virou para uma pausa rápida no ataque e colidiu com Foster, que aparentemente foi arranhado por seu apito.

O jogo parou para checar o chefe da equipe, que conseguiu voltar ao chão, mas não antes de uma interação hilária com James.

Foster, 56, teve que dizer a James para relaxar quando ele foi inflexível sobre ter sido um acidente. Ele então brincou que o jogador do Lakers estava esperando “25 anos” para fazer isso.

Austin Reaves também brincou que James deveria ter recebido um técnico. O rei não achou graça e continuou a defender seu caso.

Lakers perde por 0-3 na série

O Lakers não está perdendo para o Nuggets por 0-3 no WCF após sua primeira derrota em casa no Eliminatórias da NBA de 2023.

James terminou a disputa com 23 pontos e acertou alguns chutes de fundo depois de não marcar nenhum de fundo nas duas primeiras partidas.

Foster é mais conhecido por ser uma pedra no sapato Chris Pauldo lado. O guarda tem um recorde de carreira de 2-17 quando está arbitrando.

Denver tem a oportunidade de varrer LA na segunda-feira no jogo 4, o que garantiria a primeira vitória da franquia na história. NBA Finais aparência.