LeBron James mandou uma mensagem para especialistas da ESPN para confirmar que está pensando em se aposentar

Cgalinha Lebron James insinuou sua possível aposentadoria logo após o Lakers ser derrotado pelo Nuggets, houve uma conversa constante sobre a lenda estar no calor do momento. Certamente essa perda dolorosa não o impedirá de realizar seu desejo de brincar com o filho Bronny James daqui a alguns anos. Certamente essa derrota não o impedirá de tentar ganhar o anel da NBA pelo menos mais uma vez antes de desistir completamente. Certo? Bem, o pessoal da ESPN acabou de fazer uma revelação surpreendente sobre Lebron James confirmando que ele está realmente pensando em se aposentar. Você pode dar uma olhada na troca com um especialista da NBA não identificado que compartilhou textos diretos com James.

LeBron James deve se aposentar?

Considerando que James tem entregado pelo menos mais de 30 pontos por jogo durante sua passagem pelo Lakers, esses são números que apenas alguns jogadores da NBA podem produzir. Mesmo aos 38 anos, LeBron garante que ninguém pode insinuar que ele está envelhecendo simplesmente olhando para a maneira como ele joga. Na verdade, James caiu 40 na surra do Denver Nuggets ontem à noite. Perder 40 pontos nas finais da Conferência Oeste não acontece com muita frequência e poucos jogadores no mundo conseguem fazer isso. Então não, não faz muito sentido LeBron James se aposentar. Ele pode continuar jogando neste nível por pelo menos mais duas temporadas. Isso raramente foi questionado.

O que nos surpreendeu foi o nível de certeza no desejo de LeBron James de expressar que está pensando em se aposentar. Todos nós vamos ter que roer as unhas um pouco mais, ou pelo menos até que James tome uma decisão final. Já foi relatado que LeBron poderia tirar um ano de folga antes que Bronny se tornasse elegível para o Draft. Uma coisa é certa, LeBron não fala apenas sobre algo se já não pensou nisso antes. Chegando em 0-3 para o quarto jogo, James já estava sentindo a superioridade do Nuggets durante toda a série.