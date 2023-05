LeBron James pede que Lakers abandone as mídias sociais durante os playoffs da NBA

EUna recente jogo de playoff da NBAo Los Angeles Lakersgarantiu uma vitória retumbante por 127-97 sobre o Golden State Warriors no Jogo 3, com Lebron James entregando um desempenho masterclass que incluiu 21 pontos, 8 rebotes e 8 assistências.

Mas em uma entrevista pós-jogo, LeBron compartilhou alguns conselho crucial para seus companheiros inexperientes que não estão acostumados a fazer corridas profundas nos playoffs.

O veterano de 20 anos aconselhou seus companheiros a fique fora das redes sociais e televisão, advertindo-os contra a leitura de qualquer crítica que possa afetar seu estado mental. James exortou seus colegas a foco no treinamento suas mentes para o próximo desafio e para se manterem engajados em atividades como assistir filmes, ler livros ou jogar cartas com a família para manter suas mentes ocupadas e relaxadas fora da quadra.

Anthony Davisum experiente veterano dos playoffs, já está seguindo conselho de James, ignorando a tagarelice sobre sua produção inconsistente. Ele acredita que os arremessos perdidos no jogo 2 foram o principal motivo de seu desempenho medíocre, e não quaisquer fatores externos.

Lakers evita distrações e mantém o foco nos playoffs

O Lakersno entanto, merecem crédito por afastar distrações com sucesso, como Patrick Beverleyestá incitando, Dillon Brooks‘ conversa fiada, ou indignação performativa de Stephen A. Smith, trolls do Twitter ou qualquer outra pessoa. Eles mantiveram o foco no jogo e saíram vitoriosos no jogo 3.

Com mais um jogo contra o guerreiros Chegando, LeBron enfatizou a importância de manter o foco e não ficar confortável. O Lakers devem manter seus hábitos e lembrar que o Estado Dourado time é muito perigoso.

Os Lakers devem ficar atentos conselho de Lebron se quiserem continuar sua impressionante sequência de playoffs e garantir o título do campeonato.