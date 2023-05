LeBron James se coloca em perigo: mostra que ele é capitão e campeão

At 38, Lebron James não poupa esforços para se tornar um NBA campeão novamente. Quer um quinto anel e se for preciso leva o corpo ao limite, arriscando-se a cada jogo.

Um exemplo é o que ele fez no terceiro quarto contra o Golden State Warriors no qual ele interrompe um contra-ataque do Warriors de uma forma que poderia ter lhe custado caro.

James corta a bola, mas sai voando no meio da torcida e mostra sua grande forma com um salto que o salva de uma lesão grave.

A ação foi muito elogiada por Los Angeles Lakers torcedores, e não só no jogo, onde foi muito ovacionado pelo esforço, mas também nas redes sociais.

Após o jogo, o Twitter estava cheio de mensagens de Lakers e LeBron torcedores destacando a jogada com frases como ‘isso mostra que ele é um capitão e um campeão’, ‘um exemplo para os companheiros, ele é um líder’, ‘todo o meu respeito ao LJ, agora e sempre’ ou ‘eu vejo e Não acredito, mas adoro’.

LeBron novamente mostrou contra o guerreiros que está em busca de um quinto anel e que pode fazê-lo nesta temporada, embora nos primeiros meses a equipe não parecesse assim. No jogo 3, ele deu uma tremenda demonstração de liderança no terceiro quarto, apesar da visão incomum de ele não ter arremessado no primeiro tempo.

De acordo com Draymond Verde“LeBron está jogando de forma diferente agora”, mas ele continua produzindo números impressionantes e liderando seu time na série, colocando-os perto das finais do Oeste.