LeBron James usa música de Drake para atirar em ‘jogador de reserva’ do Warriors

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James não hesita em revidar quando os jogadores disparam contra ele e, desta vez, foi ao Instagram com um Drake música para bater palmas Golden State Warriors “jogador de banco” JaMychal Green.

Green, 32, esquentou as coisas antes do jogo 6 das finais da Conferência Oeste com uma história IG de James usando um “boné” sobre uma citação dele dizendo que os Lakers não fracassam.

Matthew McConaughey e Dave Chappelle torcem pelos Warriors nas semifinais da conferência leste

James, 38, marcou 30 pontos em 10 de 14 arremessos de campo para ir com nove rebotes e nove assistências no jogo final na noite de sexta-feira.

Na manhã seguinte, ele compartilhou um vídeo com os destaques de sua série contra o Golden State, com “couro toscano” canção.

“Jogadores de banco falando como titulares, eu odeio isso”, canta Drake.

JaMychal Green não aprendeu com Dillon Brooks

Green nem chegou a jogar nas duas últimas partidas da série e jogou apenas 34 minutos combinados nas quatro primeiras partidas.

Ele deveria ter aprendido com o antigo Memphis Grizzlies guarda Dillon Brooksque “cutucou o urso” ao chamar James de velho, apenas para ser cortado do time após perder a série.

James também encontrou inspiração no hip-hop para bater palmas em Brooks depois de derrotar Memphis, citando Jay-Z para acabar com a treta de uma vez por todas.

O Lakers está agora nas finais da Conferência Oeste e visitará o Denver Nuggets na terça-feira para o jogo 1.