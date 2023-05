LeBron, Lonnie e Lakers seguram Warriors para assumir o controle da série

Lonnie Walker marcou todos os seus 15 pontos em um fenomenal quarto período, e o Los Angeles Lakers se recuperou tarde para assumir a liderança da série por 3-1 com uma vitória por 104-101 sobre o Golden State Warriors no jogo 4 na noite de segunda-feira.

Lebron James marcou 27 pontos e Anthony Davis fez 23 pontos e 15 rebotes para o sétimo cabeça-de-chave Lakersque estava à beira de uma viagem improvável para as finais da Conferência Oeste com sua oitava vitória consecutiva em casa desde março.

Lakers vencem apesar da excelente noite de Curry

Os anjos superou Stephen Curryterceiro triplo-duplo na pós-temporada da carreira em grande parte por causa de andadorque causou um impacto sísmico ao retornar ao Lakers‘ rotação nesta série depois que o ex-titular ficou preso no banco nas últimas semanas.

Walker acertou 6 de 9 no quarto período e acertou o salto em frente com 1:53 para jogar. CurryA bandeja do Lakers a 1:05 do fim reduziu a vantagem do Lakers para um ponto, mas Curry errou duas cestas de 3 pontos no Estado DouradoA próxima posse de bola de Walker antes de Walker fazer dois lances livres faltando 15 segundos para o fim.

Davis em seguida, forçou uma bola ao alto nos segundos finais e saiu de campo de Curry com 1,3 segundos para jogar.

Campeão da NBA, Warriors enfrenta grandes chances

Curry fez 31 pontos, 10 rebotes e 14 assistências em seu 13º triplo-duplo na carreira para o atual campeão guerreirosque terá que superar um déficit de 3-1 na série pela segunda vez na história da franquia para continuar sua defesa do título da NBA. Estado Dourado também fez isso nas finais da Conferência Oeste de 2016.

O jogo 5 é na noite de quarta-feira em São Francisco.