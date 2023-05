Lenda do pôquer Doyle Brunson morre aos 89 anos

Doyle Brunsonmais conhecido como “O Poderoso Chefão do Poker” e uma das figuras mais dominantes do jogo, morreu.

Brunson faleceu no domingo, de acordo com seu agente, Brian Balsbaugh. A causa da morte dele não foi divulgada.

Balsbaugh postou uma declaração no Twitter da família de Brunson … “É com o coração pesado que anunciamos a morte de nosso pai, Doyle Brunson. Ele era um amado cristão, marido, pai e avô.”

A mensagem continuou: “Teremos mais a dizer nos próximos dias enquanto honramos seu legado. Por favor, mantenha Doyle e nossa família em suas orações. Que ele descanse em paz.”

Brunson, carinhosamente chamado de ‘Texas Dolly’ depois que a imprensa interpretou mal um apelido semelhante que pegou, alcançou muita grandeza no mundo do pôquer. Ele ganhou 10 torneios da World Series of Poker, perdendo apenas para Phil Hellmuth16 vitórias.

Descanse em paz para a maior lenda de todas. Obrigado por ser o jogador e cavalheiro consumado. Ninguém jamais preencherá seu lugar. pic.twitter.com/riE35PCrQh — WSOP – World Series of Poker (@WSOP) 15 de maio de 2023

@WSOP

O ícone das cartas nascido no Texas também garantiu campeonatos mundiais consecutivos – em 1976 e 1977 – e mais tarde foi introduzido no Poker Hall of Fame de 1988.

Brunson foi o primeiro jogador a ganhar $ 1 milhão em torneios de pôquer. Ele também escreveu um livro popular intitulado “Super System”, que detalhava as estratégias de pôquer e era fundamental para atrair as pessoas para o jogo.

Em seu último campeonato de pôquer em 2016, Brunson ficou em sexto, mas o resultado não prejudicou sua reputação como um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Sua influência tocou até mesmo fora do mundo do pôquer. Ator James Woods twittou em parte: “Este é de partir o coração. Doyle Brunson, o maior jogador de pôquer de todos os tempos, ganhou dinheiro com suas fichas. Um cavalheiro e uma lenda genuína.”

Bruno tinha 89 anos.