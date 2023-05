Lendário Jim Brown, um dos maiores jogadores de todos os tempos da NFL, morre aos 87 anos

Jim Brownapontado por muitos como o maior jogador do NFL história e um proeminente defensor do ativismo social, faleceu aos 87 anos. Sua esposa, Monique, anunciou a notícia no Instagram. Brown, que jogou pelo Cleveland Browns, levou sua equipe ao campeonato da NFL em 1964 e é considerado um dos maiores atletas do século XX. Ele se aposentou como o melhor rusher de todos os tempos da NFL, ganhando vários elogios e nunca perdendo um jogo.

Descrito como “o melhor que já vi” pelo pai de outro grande running back, Barry Sanders, O impacto de Brown em campo foi inegável. No entanto, seu legado se estendeu além do futebol. Em 1966, Brown chocou o mundo dos esportes ao se aposentar no auge de sua carreira para continuar atuando. Ele estrelou em mais de 50 filmes e papéis na TV e foi reconhecido como o primeiro astro de ação negro.

A influência de Brown como ativista social foi profunda. Em 1967, ele inspirou o “Cimeira Muhammad Ali” em Cleveland, onde proeminentes atletas negros, incluindo Bill Russel e Kareem Abdul-Jabbar, se reuniram para expressar apoio a Ali, que havia perdido o status de campeão devido à sua objeção ao Guerra do Vietnã.

O compromisso de Brown com as causas sociais continuou ao longo de sua vida. Ele achou Americanouma organização que ajudou ex-presidiários a desenvolver habilidades para a vida e trabalhou ativamente para reduzir a violência de gangues em Os anjos.

Ele viveu rodeado de polêmicas

Embora as realizações de Brown sejam comemoradas, é importante reconhecer as controvérsias em torno de sua vida pessoal. Ele enfrentou várias acusações de agressão doméstica, algumas resultando em absolvições e retiradas das acusações. Em 1986, as acusações de estupro e agressão também foram retiradas. Os últimos anos de Brown foram marcados pelo declínio da saúde e ele fez poucas aparições públicas.

Nascido na Geórgia, as proezas atléticas de Brown eram evidentes desde tenra idade. Ele se destacou em vários esportes, incluindo basquete e lacrosse, e acabou ganhando reconhecimento como jogador de destaque na Syracuse University. O Cleveland Browns o convocou em 1957, e ele rapidamente deixou sua marca na NFL, estabelecendo recordes e ganhando o prêmio de Novato do Ano.

Jim BrownO legado de Michael abrange sua excepcional carreira no futebol, seu trabalho pioneiro na indústria cinematográfica e sua incansável defesa de causas sociais. Embora sua vida pessoal tenha sido controversa, seu impacto dentro e fora do campo será lembrado por gerações.