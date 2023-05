Leon Edwards lamenta não ter tido chance de se vingar de Jorge Masvidal: ‘Foi esse que escapou’

Enquanto Leon Edwards assistia ao UFC 287 em abril, ele testemunhou os últimos momentos fugazes de sua chance de resolver um rancor contra Jorge Masvidal desaparecer como vapor no éter.

Uma infame altercação nos bastidores entre os lutadores em um evento do UFC Londres em 2019 parecia preparar o terreno para um eventual confronto entre eles, com Masvidal dando vários socos em Edwards antes da intervenção da segurança. No final, a luta nunca se materializou, mas depois que Edwards se tornou o campeão dos meio-médios do UFC em agosto passado, ele teve a menor esperança de que talvez Masvidal pudesse ressuscitar como um candidato legítimo para que eles pudessem finalmente resolver suas diferenças no octógono.

Infelizmente, Masvidal perdeu por decisão unânime para Gilbert Burns no UFC 287 e então anunciou sua aposentadoria do esporte, o que acabou com qualquer chance potencial de Edwards.

“Essa foi a luta a fazer mesmo depois da [Ben] Askren”, disse Edwards ao MMA Fighting quando questionado sobre Masvidal. “Essa era a luta para fazer logo, mas por algum motivo eles não quiseram fazer.

“Eu penso [at UFC 287], ele mostrou sua idade. Ele tem o que, 37 ou 38? Ele parecia lento lá dentro. Ele ficou cansado em uma rodada ou mais. Eu não acho que nenhum deles parecia ótimo, ele ou Gilbert. Gilbert foi o melhor homem naquela noite, mas acho que provavelmente é bom para ele se aposentar.

Foi depois daquele evento de 2019 em Londres e do impressionante nocaute de cinco segundos de Masvidal sobre Ben Askren que “Gamebred” disparou para o estrelato, buscando oportunidades cada vez maiores, incluindo duas tentativas de se tornar campeão do UFC.

Por tudo isso, Edwards continuou a perseguir Masvidal como sua luta mais desejada, porque ele queria a chance de acertar as contas depois que o sangue ruim entre eles transbordou.

Apesar de suas melhores tentativas, Edwards diz que o UFC nunca demonstrou muito interesse e, mesmo quando a ideia acabou sendo lançada, ele afirma que Masvidal não estava interessado.

“Foi esse que escapou”, disse Edwards. “É aquela que eu queria que acontecesse, aquela que os fãs queriam que acontecesse, todo mundo queria que essa luta acontecesse.

“Por algum motivo, o UFC não quis ou tentou e Masvidal recusou. Essa é a luta que definitivamente escapou com certeza.”

A carreira de Masvidal terminou com uma seqüência de quatro derrotas consecutivas depois que ele caiu para Kamaru Usman duas vezes em disputas consecutivas pelo título e, em seguida, em contratempos subsequentes contra o ex-amigo e companheiro de equipe Colby Covington, bem como a derrota para Burns que levou à aposentadoria de Masvidal. .

Depois de perder em abril, Masvidal admitiu que simplesmente não se sentia mais o mesmo depois de 20 anos de carreira na luta e sabia que era hora de encerrar a carreira.

“Eu me inscrevi para lutar contra os melhores dos melhores do mundo e sinto que não estou mais lá”, disse Masvidal. “Eu perdi esse passo. Então é hora de passar a tocha.”

Mesmo que Masvidal não estivesse em sua melhor forma absoluta em abril, Edwards ainda estava torcendo para que ele vencesse porque queria tanto aquela luta que não se importava se o primeiro campeão “BMF” do UFC era realmente digno de um disputa de título contra ele.

Claro, Edwards acredita que o resultado contra Masvidal teria sido o mesmo, independentemente de eles terem se encontrado há quatro anos, após a briga no UFC Londres ou mais recentemente, depois que “Rocky” conquistou seu título como o número 1 dos meio-médios do mundo.

“Eu queria dar uma surra nele”, disse Edwards. “Parecendo assim ou o que quer que ele parecesse, mesmo depois de Askren, eu só queria dar uma surra nele e foi isso.

“Seja ele o melhor Jorge ou não, tecnicamente ele não é tão bom quanto eu. Ele não é melhor do que eu. Eu só queria dar uma surra nele, mas infelizmente não vou ter chance no octógono.”