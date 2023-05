Le’Veon Bell ainda frustrado com Vontaze Burfict: adoraria colocar minhas mãos nele no ringue

Le’Veon Bell ainda guarda rancor de um ex-adversário, apesar de sua carreira no futebol ter acabado há algum tempo. Sino expressou seu desejo de enfrentar um ex-linebacker da NFL notório por jogo sujo e causando uma lesão significativa em Sino.

Durante uma aparição no programa do YouTube Misfits Boxing, Sino foi perguntado se havia alguém de sua vida anterior no futebol que ele gostaria de lutar no ringue.

Embora hesitasse em mencionar o nome da pessoa, era evidente que se referia ao antigo Cincinnati Bengals Zagueiro Vontaze Burfictque feriu intencionalmente Sino durante um jogo em 2015, resultando em um MCL rasgado.

“Eles feriram de propósito [me]. Acho que não quero dizer o nome, mas as pessoas que assistiram minha carreira quando machuquei meu joelho sabem”, disse. Sino disse.

“Sim, as pessoas sabem. Eu adoraria colocar minhas mãos nele no ringue.”

Sino compartilhou seus sentimentos em um videoclipe que postou no Twitter, reconhecendo que os fãs que seguiram sua carreira sabiam sobre o incidente.

BurfictA alegada regozijo de sobre a lesão provocou um confronto acalorado entre ladrões companheiros de equipe, incluindo Sinoamigo íntimo de Vince Williamse a Bengals‘ jogador polêmico, que atraiu a atenção da mídia.

A lesão de 2015 foi a segunda lesão consecutiva no joelho Sino sofrido contra o Bengals naquela época, com a anterior ocorrendo no final da temporada de 2014 e fazendo com que ele perdesse um jogo do playoff contra o corvos.