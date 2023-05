LG Electronics Anuncia Novas Oportunidades de Emprego no Brasil

A LG Electronics, renomada empresa do setor de eletrônicos, anunciou recentemente uma série de oportunidades de emprego em diversas regiões do país. Com uma ampla gama de benefícios e uma reputação sólida no mercado, a empresa está em busca de profissionais talentosos para fortalecer sua equipe. Se você está em busca de uma nova oportunidade profissional, confira as vagas disponíveis e descubra como se candidatar.

LG Electronics abre vagas de emprego pelo país

Ao ingressar na companhia, os funcionários podem desfrutar de uma série de benefícios que visam promover seu bem-estar e desenvolvimento profissional. Além de um salário competitivo, a empresa oferece plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, plano de previdência privada, entre outros benefícios. Também há oportunidades de crescimento interno e programas de capacitação para incentivar o desenvolvimento contínuo dos colaboradores. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Engenheiro de Software – São Paulo/SP;







Analista de Marketing Digital – Rio de Janeiro/RJ;







Técnico em Manutenção de Eletrônicos – Belo Horizonte/MG;







Gerente de Vendas – Porto Alegre/RS;







Especialista em Desenvolvimento de Produtos – Brasília/DF;







Analista de Qualidade – Curitiba/PR;







Supervisor de Produção – Fortaleza/CE;







Assistente Administrativo – Salvador/BA;







Técnico em Eletrônica – Recife/PE;







Consultor de Vendas Corporativas – Goiânia/GO;







Gerente de Projetos – Manaus/AM;







Analista de Recursos Humanos – Florianópolis/SC;







Assistente de Logística – Campinas/SP;







Estagiário de Engenharia – São Bernardo do Campo/SP.

Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar



Para se candidatar às vagas disponíveis na LG Electronics, os interessados devem acessar o site de empregos 123empregos, um parceiro oficial da empresa. No portal, é possível encontrar todas as oportunidades em aberto e enviar o currículo diretamente para o processo seletivo. Certifique-se de preencher todas as informações solicitadas de forma clara e objetiva, destacando suas habilidades e experiências relevantes para a vaga desejada.

Sobre a LG Electronics

Fundada em 1958, a LG Electronics é uma empresa global de tecnologia e inovação, reconhecida por seus produtos inovadores e de alta qualidade. A empresa atua em diversos segmentos, incluindo eletrônicos de consumo, dispositivos móveis, eletrodomésticos e soluções empresariais. Com uma presença consolidada em mais de 80 países, a LG Electronics se destaca por sua dedicação à pesquisa e desenvolvimento, buscando sempre antecipar as necessidades e desejos dos consumidores.

