LG Electronics Inicia a Semana com Novas Oportunidades de Emprego no Brasil

A LG Electronics, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas em todo o país. A empresa, conhecida por sua excelência em tecnologia e inovação, busca profissionais talentosos e apaixonados pela tecnologia para se juntar à sua equipe em expansão.

LG Electronics abre novas oportunidades de emprego pelo país

A LG Electronics é uma empresa que valoriza seus funcionários e oferece uma ampla gama de benefícios e vantagens competitivas. Além de um ambiente de trabalho positivo e colaborativo, a empresa oferece aos seus funcionários diversos benefícios, incluindo:

Assistência médica e odontológica;







Seguro de vida;







Vale-transporte;







Vale-refeição;







Previdência privada;







Participação nos lucros e resultados;







Plano de carreira.

Abaixo estão algumas das vagas de emprego disponíveis na companhia neste início de semana:

Analista de Sistemas Sênior;







Analista de Desenvolvimento de Produto Pleno;







Especialista em Recursos Humanos;







Gerente de Marketing Digital;







Analista de Negócios Sênior;







Engenheiro de Software Sênior;







Coordenador de Logística;







Gerente de Contas;







Analista de Suporte Técnico;







Assistente Administrativo;







Coordenador de Vendas;







Analista Financeiro Pleno;







Analista de Controladoria;







Especialista em Comunicação Interna.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas da LG Electronics podem acessar o site e se candidatar através do portal 123empregos. O site oferece diversas opções de busca para facilitar a navegação e encontrar a vaga ideal. Além disso, é possível cadastrar o currículo no site e receber alertas de vagas que correspondam ao perfil profissional do candidato.

Sobre a empresa

A LG Electronics é uma empresa sul-coreana de tecnologia fundada em 1958. Desde então, a empresa cresceu e se tornou líder mundial em eletrônicos de consumo, eletrodomésticos e equipamentos de comunicação móvel. A LG Electronics é conhecida por sua excelência em tecnologia e inovação, e investe pesado em pesquisa e desenvolvimento para oferecer aos consumidores produtos de alta qualidade e desempenho.

A empresa está presente em todo o mundo, com escritórios em mais de 80 países e opera em cinco divisões de negócios: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution, Vehicle Components e Business Solutions. A LG Electronics tem uma forte presença no Brasil, onde emprega milhares de funcionários e é reconhecida como uma das principais empresas de tecnologia do país.

