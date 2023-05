Liberação da Consulta de Restituição do Imposto de Renda – Confira os Detalhes

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2023 já foi liberado pelo Governo Federal para consulta. Por meio do programa, os contribuintes que declararam o IR nos últimos anos poderão receber os valores devidos de acordo com as informações que preencheram na declaração.

Para saber se você tem direito à restituição, é preciso consultar o site da Receita Federal que também possibilita a consulta para os contribuintes acompanharem o andamento do processo.

Para que você possa ficar por dentro de tudo sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Portanto, não deixe de ler até o final para saber de tudo o que precisa sobre a restituição do IR e como consultar.

Lote de restituição do IR com consulta liberada, veja detalhes

A Receita Federal liberou ontem, dia 24, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2023. O lote contempla 2,2 milhões de contribuintes, com um valor total de R$4,1 bilhões. Assim, o dinheiro será depositado na conta dos contribuintes no dia 15 de junho.

Para verificar se você está no primeiro lote, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone, no número 146. Portanto, caso sua restituição tenha sido liberada, basta verificar a data do depósito na sua conta bancária.

É importante lembrar que idosos, pessoas com deficiência física ou mental e contribuintes que tenham alguma doença grave têm prioridade na restituição do Imposto de Renda. Portanto, caso você se enquadre em alguma dessas categorias, é provável que sua restituição tenha sido liberada neste primeiro lote.

Se você não estiver no primeiro lote, não se preocupe, pois ainda há outros lotes previstos para este ano. Além disso, lembre-se de que é importante manter sua declaração em dia para evitar problemas futuros.

O que é a restituição do Imposto de Renda?

A restituição do Imposto de Renda é um processo pelo qual o contribuinte que pagou imposto a mais do que deveria ao longo do ano recebe de volta esse valor. Aliás, ela só ocorre depois da declaração anual do imposto, que é feita todos os anos pelos contribuintes que ganham acima de determinado valor.

Nesse processo, a Receita Federal apura quanto cada contribuinte deve pagar ou receber de imposto, com base nos rendimentos auferidos durante o ano, nas deduções legais e nos investimentos.

Se o valor pago for maior do que o devido, o contribuinte tem direito à restituição do Imposto de Renda. O depósito ocorre em lotes liberados entre os meses de junho e dezembro de cada ano. Além disso, o valor é depositado na conta bancária indicada pelo contribuinte na declaração.

É importante ressaltar que a restituição do Imposto de Renda não é um ganho adicional. Na verdade, é a devolução de um valor que foi pago em excesso ao longo do ano.

Quem tem direito a restituição do Imposto de Renda?

Todos os contribuintes que realizaram a declaração do Imposto de Renda têm o direito de receber a restituição do valor pago a mais. Para isso, é preciso ter todas as informações e documentação corretas no momento da declaração. Caso contrário, podem ocorrer erros no cálculo e, consequentemente, na restituição.



Além disso, para receber, é preciso estar em dia com as obrigações fiscais, como não ter nenhuma pendência com a Receita Federal, por exemplo. Outro fator importante é a dedução de imposto na fonte, que pode impactar diretamente no valor final a ser restituído. É essencial lembrar que só terão direito a restituição os contribuintes que optaram pelo modelo completo da declaração.

Ademais, é importante verificar as datas de liberação dos lotes de restituição, que acontecem a partir de junho de 2023. Assim, ficar atento para o recebimento do valor.

Como consultar a restituição do IR?

A consulta da restituição do Imposto de Renda pode ser feita de forma simples e rápida por meio do site da Receita Federal. Para isso, basta informar o número do CPF, a data de nascimento e o ano do exercício para ter acesso às informações.

Caso a restituição tenha sido liberada, o contribuinte poderá consultar a data e o valor que será restituído. Se não, o site informará em qual lote a restituição será incluída. Agora que você já sabe tudo sobre a liberação para consultar o primeiro lote de restituição do IR, é só seguir nossas instruções para saber se você está na lista de contemplados.