“Liberação de Parcela de R$ 440 no Caixa TEM”

Na última semana, foi anunciada uma atualização para o novo Bolsa Família. Alguns beneficiários do programa social estão recebendo uma parcela de apenas R$ 440 pelo Caixa Tem.

Este ano, o valor mínimo do benefício é de R$ 600, no entanto, as famílias beneficiárias podem contar com adicionais. Todavia, aqueles que solicitaram o empréstimo do Auxílio Brasil em 2022 recebem quantias menores.

Isso porque, segundo as condições da linha de crédito, era possível comprometer até R$ 160 do benefício por parcela, neste sentido, algumas famílias podem receber apenas R$ 440 do Bolsa Família, considerando o desconto do serviço.

A modalidade de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil foi regulamentada pela Lei n° 14.431. Segundo a medida, o pagamento das parcelas do empréstimo consignado poderia comprometer até 40% do valor recebido mensalmente pelo contratante.

Contudo, o novo governo alterou as regras do empréstimo, porém, aqueles que solicitaram os recursos no ano passado devem cumprir o acordo da contratação.

Atualização do Caixa TEM

A Caixa Econômica Federal lançou uma nova versão do seu aplicativo. A plataforma está com novas funcionalidades e um novo design para o menu inicial. O objetivo é melhorar a experiência do usuário e facilitar o acesso aos principais serviços oferecidos pelo banco.

A atualização traz a criação de atalhos na página inicial, o que permite aos usuários encontrar mais rapidamente serviços como envio e recebimento de Pix, pagamento de contas, consulta ao extrato, pagamento na maquininha e saque sem cartão.

Com a mudança, a Caixa espera proporcionar mais praticidade e comodidade aos seus clientes. Vale ressaltar que é possível baixar o Caixa Tem gratuitamente nas lojas de aplicativos de celulares Android e iOS.

No entanto, é importante ter cautela para não baixar aplicativos falsos com o mesmo nome, ou seja, é necessário verificar se o app foi desenvolvido pela Caixa Econômica Federal antes de baixar.

Aqueles que já possuem o aplicativo instalado podem acessar a loja de aplicativos para realizar a atualização.

Bolsa Família 2023

O Bolsa Família foi criado pelo governo brasileiro com o objetivo de atender as necessidades básicas de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O programa oferece um auxílio financeiro mensal para as famílias cadastradas, com o objetivo de garantir o acesso à alimentação, saúde, educação e outros serviços básicos.

Neste ano, o programa passou por uma série de mudanças com o intuito de atender pessoas que realmente precisam do auxílio do governo. Por conta disso, as famílias cadastradas devem manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para que o benefício não seja suspenso ou bloqueado.



Você também pode gostar:

A partir do dia 18 de maio, mais de 21 milhões de brasileiros inscritos no programa Bolsa Família começarão a receber uma nova parcela do benefício. A Caixa já iniciou a liberação da consulta do benefício de maio no aplicativo Caixa Tem. Veja a seguir o calendário de pagamento:

Final de NIS 1: 18 de maio;

Final de NIS 2: 19 de maio;

Final de NIS 3: 22 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 20/05!;

Final de NIS 4: 23 de maio;

Final de NIS 5: 24 de maio;

Final de NIS 6: 25 de maio;

Final de NIS 7: 26 de maio;

Final de NIS 8: 29 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 27/05!;

Final de NIS 9: 30 de maio;

Final de NIS 0: 31 de maio.

Vale lembrar que os recursos do programa são depositados na conta poupança social digital dos beneficiários, criada pela Caixa. Desta forma, as famílias contempladas pelo Bolsa Família podem movimentar o dinheiro por meio do Caixa Tem.

Como saber se vou receber o Bolsa Família?

Veja como fazer a consulta do benefício a seguir:

Pelo aplicativo

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo do Bolsa Família. Para isso, basta ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Caixa Tem também está disponível para este procedimento. Confira o passo a passo:

Instale o aplicativo do Auxílio Brasil em seu celular; Na sequência, faça o login inserindo o número do CPF; Em seguida, crie uma senha de acesso; Após entrar no aplicativo, na tela inicial, clique no botão de consulta dos valores;

Pelo site

Outra opção é fazer a consulta pelo site oficial da Caixa. Veja como efetuar o procedimento abaixo:

Abra o site oficial da Caixa; Em seguida, clique em “Consultar famílias beneficiárias”; Depois, selecione a opção de “Consulta por família”; Feito isto, digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar; Então, clique em consultar.

Por telefone

Por fim, veja para onde ligar caso queira fazer a consulta por telefone:

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério do Desenvolvimento Social.