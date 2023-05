Liberação do Pagamento do Bolsa Família Acontece Hoje (18/05): Saiba Quem Recebe

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira (18) o pagamento do Bolsa Família para um novo grupo de beneficiários. Agora, se inicia a rodada de pagamentos referente ao mês de maio com as famílias que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1.

O Bolsa Família atende milhares de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social e financeira. Assim, os beneficiários podem ter acesso aos recursos do programa social para a garantia de sua subsistência.

Os benefícios são destinados a pessoas de baixa renda. Por isso, para participar e garantir a continuidade do cadastro na iniciativa, é fundamental se atentar para as regras de participação. Caso contrário, o cancelamento é iminente.

Este mês, a novidade é o pagamento antecipado do benefício para dois grupos familiares. A seguir, confira mais informações sobre os repasses do Bolsa Família de maio.

Pagamento do Bolsa Família

Os repasses do Bolsa Família de maio começam nesta quinta-feira (18) para quem possui o NIS com final 1. Até o dia 31, todos os beneficiários já terão acesso aos recursos.

A novidade deste mês é para quem possui o NIS com final 3 e 8. Isso porque estes dois grupos estavam previstos para receber o Bolsa Família em uma segunda-feira, nos dias 22 e 29 de maio, consecutivamente.

Porém, foi aprovada a antecipação para o sábado anterior. Ou seja, o pagamento será liberado no dia 20 para os inscritos com NIS final 3 e no dia 27 para quem possui o NIS com final 8. Confira o calendário de pagamentos completo ao final desta matéria.

Valor do Bolsa Família em maio

Todas as famílias receberão o valor mínimo de R$ 600, assim como nos meses anteriores. Além disso, as famílias com crianças de até 6 anos de idade receberão o bônus de R$ 150 por cada criança.

Recentemente, cresceu a expectativa da inclusão de novos acréscimos ainda no mês de maio. Isso porque o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, divulgou que está realizando as medidas necessárias para o cumprimento dos demais bônus.

No entanto, as novas mudanças têm previsão para ocorrerem, de fato, em junho. Em suma, as gestantes e membros familiares que possuem entre 7 e 18 anos também receberão um acréscimo no pagamento. Mas, para estes grupos, o bônus será de R$ 50.

Ademais, Dias confirmou que está criando medidas para que as famílias recebam o mínimo de R$ 142 por pessoa através do Bolsa Família. Desse modo, caso o valor de R$ 600 não seja suficiente para garantir o mínimo individual, será incluído um adicional ao pagamento.



Quem tem direito de receber o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, o cidadão precisa se incluir na classificação de vulnerabilidade social. Isso implica ter renda mensal por pessoa de até R$ 218. Além disso, também precisa estar cadastrado no CadÚnico.

Para participar, não é necessário fazer nenhum cadastro especial. Isso porque apenas a inclusão da família no CadÚnico já a coloca na fila de espera do programa social. Assim, se cumprir os requisitos de participação, basta aguardar uma nova seleção do Governo Federal para conseguir receber os pagamentos mensais.

Para se cadastrar no CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do seu município, portando os seus documentos pessoais e dos membros da sua família.

Calendário de pagamentos

Em maio, o pagamento do Bolsa Família tem início nesta quinta-feira (18) e seguirá até o dia 31. A seguir, confira o calendário oficial:

Final de NIS 1: 18 de maio;

Final de NIS 2: 19 de maio;

Final de NIS 3: 22 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 20/05!;

Final de NIS 4: 23 de maio;

Final de NIS 5: 24 de maio;

Final de NIS 6: 25 de maio;

Final de NIS 7: 26 de maio;

Final de NIS 8: 29 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 27/05!;

Final de NIS 9: 30 de maio;

Final de NIS 0: 31 de maio.

Para realizar o saque, os beneficiários poderão utilizar os canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal:

Casas lotéricas;

Caixas eletrônicos da Caixa com o cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, ou ainda com código gerado pelo app Caixa Tem.

Por fim, é importante lembrar que o aplicativo Caixa Tem está disponível para todos que recebem o Bolsa Família. Assim, os beneficiários podem movimentar o seu pagamento através de pix, transferências bancárias, bem como também conseguem realizar pagamentos, recarga de celular e ter acesso a vários serviços bancários direto do app.