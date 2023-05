Liberação dos Cronogramas das Principais Provas de Vestibulares 2024 no Brasil

Se você vai prestar um vestibular em 2023, então é fundamental que você tenha em mente as principais datas das provas divulgadas pelas comissões organizadoras.

Existem diversas datas importantes ao longo dos processos seletivos que podem provocar confusão entre os candidatos se esses não estiverem preparados.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com os cronogramas dos principais vestibulares do Brasil que já foram divulgados. Confira e comece a se preparar para enfrentar as provas!

IME: Instituto Militar de Engenharia

O IME é uma instituição pública que pertence ao Exército Brasileiro. O período de inscrições para a próxima edição do vestibular irá acontecer entre os dias 01 de junho e 11 de julho de 2023.

Confira as principais datas do cronograma do vestibular IME 2024:

Primeira fase do exame intelectual: será aplicada no dia 24 de setembro de 2023;

Divulgação dos resultados da primeira fase: 9 de outubro de 2023;

Segunda fase do exame intelectual: será aplicada em quatro dias consecutivos, ou seja, entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023;

Divulgação dos resultados da segunda fase: 7 de dezembro de 2023;

Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica: 15 e 16 de janeiro de 2024.

ITA: Instituto Tecnológico de Aeronáutica

O ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é uma instituição militar de ensino superior que oferece diferentes cursos.

As datas previstas para o vestibular ITA 2024 são as seguintes:

Inscrições: de 1º de agosto a 15 de setembro de 2023

Primeira fase: 10 de dezembro de 2023

Segunda fase: 12 e 13 de dezembro de 2023

USP: Universidade de São Paulo

A USP, Universidade de São Paulo, é uma das instituições de ensino mais renomadas do Brasil e oferece diversos cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento. O vestibular é organizado pela Fuvest e dividido em duas fases.

Os candidatos poderão se inscrever no vestibular da Fuvest entre os dias 12 de agosto e 14 de setembro de 2023. As provas, por sua vez, serão aplicadas nas seguintes datas:

Primeira fase: 26 de novembro de 2023;

Segunda fase: 01 e 02 de dezembro de 2023.



Você também pode gostar:

Unicamp: Universidade Estadual de Campinas

A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, é considerada uma das melhores universidades de toda a América Latina e possui um vestibular muito concorrido.

Em 2023, a primeira fase das provas será aplicada em 19 de novembro e a segunda, por sua vez, nos dias 20 e 21 de dezembro.

Também tenha em mente que o período de inscrições irá acontecer entre o dia 1 de agosto e o dia 1 de setembro de 2023.

UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro

A UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma das principais instituições de ensino superior do Brasil.

A próxima edição do vestibular irá acontecer em duas fases distintas, sendo a primeira nos dias 12 e 13 de novembro de 2023 e a segunda no dia 14 de janeiro de 2024.

Unicentro: Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná

As datas da próxima edição do vestibular da Unicentro também foram divulgadas. Os candidatos poderão se inscrever entre os dias 14 de agosto e dia 5 de setembro de 2023.

A prova do vestibular, por sua vez, será aplicada no dia 15 de outubro de 2023.

Unifesp: Universidade Federal de São Paulo

A Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, é uma universidade muito conceituada. A próxima edição do seu vestibular irá acontecer em somente uma fase, que será aplicada nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2024.

Unesp: Universidade Estadual Paulista

A Unesp é uma universidade muito ambicionada pelos vestibulandos. O vestibular irá acontecer em duas etapas diferentes: a primeira delas irá acontecer no dia 17 de novembro de 2023, enquanto a segunda fase será aplicada nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023.

Os candidatos poderão se inscrever entre os dias 11 de agosto e 15 de setembro de 2023.

UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais

O vestibular da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, será realizado em duas fases diferentes. A primeira delas será aplicada nos dias 14 e 15 de janeiro de 2024 e a segunda nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024.