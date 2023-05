Lil Wayne oferece nova perspectiva sobre a situação de Ja Morant: eu atirei em mim mesmo

Lil Wayne fez uma observação interessante sobre o Eu moro situação durante sua aparição no Showtime’s toda a fumaça podcast, sugerindo aos co-anfitriões Matt Barnes e Stephen Jackson que o Memphis Grizzlies guarda pode de fato ser um gângster, e que ninguém olhando de fora realmente conhece a história completa.

Wayne, 40, compartilhou uma nova perspectiva sobre Morant, que está mais uma vez sob fogo por brandir outra arma no Instagram Live. O rapper rebateu os críticos que dizem que o NBA estrela está se passando por um gangster, afirmando que ele próprio teve problemas apesar de uma educação positiva.

“Vocês conhecem aquele garoto? Ele vem de uma cidade com 3.000 pessoas. Como o que? O que vocês esperam? Vocês deram a ele $ 200 milhões. Acabei de dizer, uma cidade com 3.000 pessoas. Você espera que ele seja o responsável?

“Agora estamos viajando. Isso é mágico. Porque eu poderia dizer a você agora, eu venho de uma mãe muito bem-criada e bonita, legal, você sabe o que quero dizer? Minha mãe iria buscá-la – para ter certeza de que tudo ao meu redor foi bom, e eu ainda era um idiota. eu atirei em mim mesmo. E aquele jovem, eu poderia imaginar se eu viesse de um lugar com 3.000 pessoas e me tornasse quem eu sou.”

O exemplo de Wayne de atirar em si mesmo deve ser uma lição para Morant, que apesar de possivelmente ser um gangster, tem uma audiência de crianças que o admiram. Um acidente envolvendo uma arma pode significar o fim de sua carreira, ou coisa pior.

Desculpas de Ja Morant não são ouvidas

O pedido de desculpas de Morant, que parecia indiferente, na melhor das hipóteses, não foi suficiente para evitar a reação.

Ele foi suspenso de todas as atividades do Grizzlies logo após o incidente do IG Live e Nike puxou seus tênis de sua loja online.

Alguns usuários do Twitter chegaram a afirmar que foi criado por inteligência artificial com ChatGPT.

Embora Wayne tenha razão ao sugerir que Morant pode realmente “ser sobre essa vida”, um membro do Crips não acredita e até pediu para conhecer o jogador do Grizzlies.