Limite de Dedução OASDI 2023: Quais são os limites da folha de pagamento em 2023?

TA dedução do Seguro de Velhice, Sobreviventes e Incapacidade (OASDI) é um imposto obrigatório sobre a folha de pagamento que financia NÓS Benefícios da Previdência Social para trabalhadores aposentados, inválidos ou falecidos e suas famílias. Em 2023, haverá um limite no valor dos ganhos sujeitos à dedução do OASDI. Aqui está o que você precisa saber sobre o limite de dedução OASDI para folha de pagamento em 2023.

Qual é o Limite de Dedução OASDI para 2023?

Para 2023, o valor máximo dos ganhos sujeitos à dedução OASDI aumentará para 160.200 dólares. Isso significa que qualquer renda que você ganhar até esse valor estará sujeita à dedução OASDI de 6,2 por cento, enquanto qualquer ganho acima desse valor não estará sujeito ao imposto OASDI.

Esse aumento no limite de dedução do OASDI se deve a um ajuste automático com base no índice salarial médio nacional. Esse reajuste é feito anualmente para acompanhar a inflação e as mudanças no salário médio nacional.

Em comparação com 2022, o limite foi de 147.000 e o aumento de 2022 para 2023 é o maior salto de ano para ano na história da OASDI.

O que isso significa para empregados e empregadores?

Para os funcionários, o aumento do limite de dedução OASDI significa que você estará sujeito ao imposto OASDI sobre mais de seus ganhos em 2023, até o valor máximo mencionado acima de 160.200 dólares. Isso significa que seu contracheque pode ser um pouco menor se você ganhar mais do que o limite de dedução anterior do OASDI.

Para os empregadores, o aumento do limite de dedução OASDI significa que você precisará continuar retendo o imposto OASDI dos contracheques de seus funcionários até que seus ganhos atinjam o limite máximo. Depois que os ganhos de um funcionário excederem o limite, você não precisará mais reter o imposto OASDI de seu contracheque.

Em conclusão, o limite de dedução da OASDI para folha de pagamento em 2023 aumentará para 160.200 dólares. Isso significa que os funcionários estarão sujeitos ao imposto OASDI sobre mais de seus ganhos, enquanto os empregadores precisarão continuar retendo o imposto até que os ganhos de seus funcionários atinjam o limite máximo. Como acontece com qualquer lei tributária, é importante consultar um profissional tributário para garantir a conformidade e a precisão nas deduções da folha de pagamento.