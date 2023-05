Lista de produtos de benefícios do CalFresh: o que você pode comprar com o CalFresh

EBT Os cartões (Transferência Eletrônica de Benefícios) são uma forma de as pessoas acessarem seus benefícios CalFresh. O cartão funciona como um cartão de débito e é carregado com benefícios que podem ser usados ​​em locais aprovados, incluindo mercados e mercearias, mercados de agricultores, mercados de pulgas e restaurantes.

Em alguns casos, programas especiais como centros de reabilitação de drogas e álcool, abrigos para sem-teto e arranjos de vida em grupo podem comprar comida em nome de seus residentes usando o cartão. O cartão EBT também pode ser usado para comprar mantimentos online em lojas participantes como Amazon, Walmart e Instacart.

Quais são as exceções?

De acordo com 7 CFR 271.2, Os benefícios do EBT podem ser usados ​​para comprar qualquer alimento para consumo humano, exceto alimentos quentes. No entanto, há exceções para programas de refeições quentes autorizados e programas de refeições em restaurantes aprovados. Os benefícios do EBT também podem ser usados ​​para comprar sementes e plantas para cultivo de alimentos, sobretaxas militares e depósitos de contêineres de acordo com a lei estadual. É importante observar que os destinatários do CalFresh não podem ser cobrados por impostos estaduais ou locais sobre vendas em qualquer compra feita com os benefícios do CalFresh.

Existem alguns itens que os benefícios do EBT não podem ser usados ​​para comprar. Estes incluem produtos de tabaco, alimentos para animais de estimação, álcool, itens não alimentícios, como sabão, pasta de dente e papel higiênico, vitaminas e medicamentos (a menos que prescritos, caso em que podem ser deduções médicas do próprio bolso para famílias de idosos/deficientes) , alimentos preparados destinados ao consumo no local, armas de fogo, munições e explosivos. Para mais informações, consulte 7 CFR 271.2 e MPP 63-102(e)(2).

Na Califórnia, os cartões EBT são oficialmente chamados de Cartão Golden State Advantage, mas a maioria das pessoas se refere a eles simplesmente como cartões EBT. O USDA aprova lojas de varejo para participação no CalFresh programa, e as lojas devem oferecer uma variedade de “alimentos básicos”, incluindo alimentos perecíveis.

O que você pode comprar?

A maioria dos supermercados, mercearias e outras mercearias aceitam CalFresh benefícios, assim como muitos mercados de agricultores, embora não todos. Os mercados de pulgas na Califórnia também participam, embora atualmente apenas alguns o façam. Os restaurantes são outro local onde os benefícios do EBT podem ser usados, mas apenas para os sem-teto, deficientes e idosos que participam de programas autorizados de refeições quentes ou programas aprovados de refeições em restaurantes.

Os condados podem optar por participar do programa de refeições em restaurantes, e uma lista dos condados participantes pode ser encontrada no site do California EBT Project.

Em conclusão, os cartões EBT são uma maneira conveniente para as pessoas acessarem seus benefícios CalFresh. Os destinatários podem usar o cartão em locais aprovados para comprar a maioria dos alimentos para consumo humano, sementes e plantas para cultivo de alimentos, sobretaxas de comissários militares e depósitos de contêineres de acordo com a lei estadual. No entanto, há restrições sobre o que pode e o que não pode ser adquirido com os benefícios do EBT.