Literatura: Sugestões de leitura para quem está se preparando para o vestibular

Ler é uma atividade prazerosa e uma ótima forma de relaxar e aprender ao mesmo tempo. Na fase de preparação para exames de vestibulares ou para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), por exemplo, a leitura deve ser um hábito diário. Além de aumentar o repertório sociocultural, a leitura proporciona uma ampliação do vocabulário e conhecimento quanto a escrita e interpretação de texto.

Por isso, além de ler as obras literárias recomendadas obrigatoriamente para as provas dos vestibulares, vale a pena ler outros livros para fins de entretenimento. Listamos abaixo alguns livros ótimos para apreciar no tempo livre. Confira!

A Coragem de Não Agradar

Escrito por de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga, este livro apresenta uma abordagem única sobre como lidar com a felicidade e a realização pessoal. A história é contada através de um diálogo entre um jovem e um filósofo, que desafia suas crenças e o ajuda a encontrar um caminho para a felicidade.

Nesse sentido, além de apresentar pontos interessantes para o repertório do vestibulando, o livro levanta também questões profundas relativas às inquietações humanas, sendo perfeito para ajudar a refletir sobre a vida.

O Poder do Hábito

Essa obra do escritor Charles Duhigg explora como os hábitos são formados e como podemos mudá-los para melhorar nossas vidas. O autor apresenta histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram mudar hábitos prejudiciais e alcançar seus objetivos.

Para isso, o autor usa a sua própria história e trajetória como inspiração, o que torna a leitura mais fluida e agradável para quem busca criar bons hábitos.

1984

Essa obra intitulada “1984” é um clássico da literatura distópica e está presente em várias provas de vestibulares. Então é uma leitura muito relevante para vestibulandos. A obra de George Orwell apresenta uma visão sombria do futuro, em que o Estado tem controle absoluto sobre a vida das pessoas. A história é uma reflexão sobre a natureza do poder e a importância da liberdade individual.

A Sutil Arte de Ligar o F*da-se

Essa obra escrita por Mark Manson apresenta uma abordagem diferente sobre como lidar com problemas e frustrações. O autor argumenta que a busca constante pela felicidade pode ser prejudicial e que é importante aceitar a vida como ela é, com todos os seus desafios e imperfeições. Vale ressaltar que essa obra não é literária, mas apresenta uma linguagem bem-humorada e ácida que cativa o leitor.

O Sol é para Todos

Escrito por Harper Lee, este livro clássico da literatura norte-americana apresenta a história de um advogado que defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca no sul dos Estados Unidos nos anos 1930. A história é uma reflexão sobre preconceito e injustiça, e mostra como a coragem e a integridade podem fazer a diferença.



Nesse sentido, a obra pode ser uma ótima referência para discutir questões raciais e de preconceito em provas de redação que apresentem esse tema como proposta.

A Arte da Guerra

Livro clássico escrito por Sun Tzu, “A Arte da Guerra” aborda a estratégia militar, sendo uma leitura obrigatória para quem busca entender como vencer batalhas, tanto no campo de batalha quanto na vida pessoal e profissional. O autor apresenta uma série de estratégias e táticas para derrotar o inimigo e alcançar a vitória.

O Pequeno Príncipe

Por fim, recomendamos a obra “O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Esse livro encantador é uma leitura perfeita para crianças e adultos. A história apresenta a jornada de um príncipe que viaja de planeta em planeta em busca de amigos e significado. A história é uma reflexão sobre a vida, o amor e a amizade.

Essas são apenas algumas sugestões de livros para apreciar no tempo livre. Lembre-se de que a leitura é uma atividade pessoal e que cada pessoa tem seus próprios gostos e preferências. Experimente diferentes gêneros e autores e descubra quais obras literárias mais lhe agradam.

