Lizzo cancela show em Montreal e acha que está gripada

A cantora de “Truth Hurts” cancelou seu show no Canadá algumas horas antes do show agendado para quinta-feira … dizendo que está doente como um cachorro.

Lizzo fez uma lista de seus sintomas em um vídeo postado nas redes sociais… ela diz que está com dor de garganta, dor de cabeça e calafrios… e ela diz que só está se sentindo pior, não melhor.

Lizzo parecia chorosa ao explicar as razões por trás do cancelamento … usando uma máscara facial e cobrindo-se com um cobertor.