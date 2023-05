Lizzo fecha o Met Gala 2023 com um estrondo brilhante, em cima de mesas e tudo

euizzo compareceu ao Met Gala 2023 e atuou como ato de encerramento para o evento fenomenal que reuniu A-listers, top models e fashionistas versáteis. Enquanto Lizzo chegou toda vestida de preto com uma chuva de pérolas que lhe caiu bem, sua performance foi uma grande surpresa.

Lizzo brilhou no palco tocando interpretações instrumentais de suas canções

Enquanto todos se divertiam, o show tinha que começar e um Lizzo usando um casaco Fendi coberto com lantejoulas espelhadas e um body prata que parecia que ela acabou de voltar da dimensão do espelhon, Lizzo complementou o look com botas over the knee da Piferi, e teve acessórios de brilhos extraordinários como pulseiras Fendi, anéis Swarovski e brincos Saint Laurent.

As luzes diminuíram e Lizzo começou com um interlúdio de A Flauta Mágica de Mozart e então fez um cover instrumental impecável de “A verdade magoa“seguindo outra versão de “Porque eu te amo” e ” Good as Hell “. Enquanto todos estavam maravilhados com seu talento, ela dobrou tocando “Voo do zangão” em um dueto com Sir James Galway para encerrar a noite com o grande sucesso ‘It’s about maldita hora’.

Lizzo já esteve no Met Gala em diversas ocasiões

Lizzo não é estranha ao Met Gala, ela até jantou com Anna Wintour apenas uma noite antesmas o evento do ano passado teve como tema ‘Gilded Glamour’, e a artista usava uma capa bordada à mão e um vestido corpete.

Lizzo descreveu suas experiências no Met Gala do ano passado “Você tem que esperar porque, para todo mundo ter aquele momento individual na escada, se não houvesse, tipo, uma fila, seria apenas massacrado”, disse ela ao público. “Então, você está esperando, e essa é a parte mais difícil porque, vadia, eu estava suando no meu casaco grande…podemos pegar algumas cadeiras ou algumas bebidas ou alguns aperitivos? Mas todo mundo estava meio que se misturando e se misturando. Essa foi a parte mais assustadora de mim porque depois que o tapete está pronto, eu sou a vadia mais feliz do mundo.”