Localiza Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil

A renomada empresa de aluguel de veículos, Localiza Rent a Car, divulgou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em várias regiões do país. Reconhecida pela qualidade dos serviços prestados e pelo compromisso com seus colaboradores, a companhia oferece oportunidades em diferentes áreas de atuação. Com benefícios atrativos e um ambiente de trabalho dinâmico, a empresa se destaca como uma excelente opção para profissionais em busca de crescimento e desenvolvimento de carreira.

Localiza abre novas vagas de emprego pelo país

A Localiza valoriza seus funcionários e reconhece a importância de oferecer benefícios que contribuam para o bem-estar e qualidade de vida. Dentre os benefícios disponíveis estão:

Salário competitivo no mercado;







Plano de saúde;







Vale-alimentação;







Vale-transporte;







Programas de capacitação e desenvolvimento profissional;







Oportunidades de crescimento interno;







Ambiente de trabalho colaborativo;







Flexibilidade de horários;







Participação nos lucros e resultados;







Incentivos para o aperfeiçoamento acadêmico;







Convênios com instituições de ensino e empresas parceiras;







Programas de incentivo à prática de atividades físicas;







Cultura organizacional focada no respeito e diversidade;







Reconhecimento e premiações por desempenho excepcional.

Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Assistente Administrativo – São Paulo/SP;







Analista de Marketing Digital – Belo Horizonte/MG;







Coordenador de Logística – Rio de Janeiro/RJ;







Técnico em Manutenção de Veículos – Porto Alegre/RS;







Vendedor de Veículos – Brasília/DF;







Assistente de Recursos Humanos – Curitiba/PR;







Consultor de Vendas – Salvador/BA;







Gerente de Filial – Fortaleza/CE;







Estagiário em Finanças – Recife/PE;







Analista de Qualidade – Manaus/AM;







Supervisor de Atendimento ao Cliente – Goiânia/GO;







Motorista Executivo – Vitória/ES;







Analista de Sistemas – Florianópolis/SC;







Agente de Locação de Veículos – Campinas/SP.

Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.



Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, os interessados devem acessar o portal de empregos 123empregos e realizar um cadastro, caso ainda não possuam um. No site, é possível buscar por vagas específicas utilizando filtros como localidade e área de interesse. Após encontrar a vaga desejada, basta clicar em “Candidatar-se” e preencher o formulário com as informações solicitadas.

Sobre a empresa

Fundada em 1973, a Localiza é a maior empresa de aluguel de veículos da América do Sul. Com uma frota diversificada e uma ampla rede de agências, a empresa oferece soluções de mobilidade para milhões de clientes em todo o Brasil.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.