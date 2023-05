Logan Paul se ofereceu para financiar o possível processo do sósia de Rodney Petersen contra Nate Diaz

Logan Paul ofereceu ajuda legal a seu sósia Rodney Petersen depois que uma briga de rua deixou Petersen inconsciente e sangrando na Bourbon Street.

Como se viu, Petersen já havia contratado um advogado e estava processando Diaz, disse Paul na terça-feira em seu podcast de vídeo Impaulsive.

“Acho que ele provavelmente sairá com um cheque bastante saudável”, disse Paul.

Um pedido de comentário para Petersen não foi imediatamente retornado, e uma busca pelo nome do sósia de Paul e Diaz não retornou resultados no tribunal civil da paróquia de Orleans (La.).

Paul disse que foi alertado sobre a briga de rua logo depois que um clipe de Diaz supostamente sufocando Petersen em Nova Orleans se tornou viral.

“Eu nunca pensei que se parecer comigo iria levá-lo rapidamente para ser guilhotinado na Bourbon Street por um lutador profissional de MMA Nate Diaz”, disse ele.

O co-apresentador do Impaulsive, Jeff Wittek, disse que Petersen disse a ele que se fez passar por Paul no show Misfits Boxing 6 que Diaz compareceu – e entrou em uma breve confusão de arremessos de garrafas de água. Petersen se recusou a fazer mais comentários, disse Wittek, por causa de uma ação legal pendente.

Paul disse que procurou Petersen e disse que o sósia precisou de oito grampos para fechar um ferimento na cabeça de bater no concreto depois de supostamente ter sido sufocado por Diaz.

Paul indicou que Petersen não era totalmente inocente por abordar Diaz na Bourbon Street, mas deixou claro que a estrela do UFC estava errada por sua resposta.

“A questão é que ele estava caminhando em direção a ele, e o que você disse, você pode ir de [hands up to punching]”, disse Paulo. “Mas é Nate Diaz, essa é a questão e talvez Nate sentisse que estava em perigo ou algo assim.

“Mas eu estendi a mão para o cara e disse, ‘Isso é uma merda’, como se fosse realmente difícil de assistir. E eu me senti mal por ele, e ele se parece comigo – temos que proteger nossa espécie – então me ofereci para financiar o processo contra Nate Diaz.”

Paul acrescentou: “Acontece que a equipe jurídica com a qual o conectamos está aceitando o caso pro bono porque… eu presumo que eles acham que é uma lição. Como se não houvesse muito a dizer sobre um lutador profissional de MMA ter sufocado um civil com combate relativamente zero – sem desculpa de combate.”

Além do trabalho nas redes sociais, Petersen é praticante de jiu-jitsu com cartel de 0-6 no MMA amador. No vídeo, ele é visto se aproximando de Diaz com as mãos para cima antes de Diaz pegá-lo pelo pescoço e aplicar o estrangulamento.

A polícia de Nova Orleans emitiu um mandado de prisão contra Diaz por suspeita de agressão em segundo grau, uma acusação criminal. Ele se entregou à polícia e foi rapidamente liberado. Sua equipe jurídica disse que ele era inocente da acusação e se defendeu quando o incidente ocorreu.

Questionado se o caso judicial de Diaz poderia afetar sua luta em 5 de agosto com Jake Paul, Logan Paul disse que estava concorrendo para lutar contra a estrela do UFC antes de seu irmão mais novo conseguir o emprego.

“É irritante,” Logan Paul. “Você sabe por que é irritante? Vou dizer – porque eu deveria lutar contra Nate. Eu deveria lutar com Nate. Em vez disso, ele vai brigar com meu irmão mais novo e depois sufoca meu sósia na rua. Que porra é essa? Tão estranho. Ele é um valentão. Ele é foda, cara. Mas não acho que isso afete nada.”

Em uma coletiva de imprensa na terça-feira para a luta Paul x Diaz, Diaz pareceu brincar sobre sufocar Logan Paul durante o incidente. Perguntado por Jake Paul se ele achava que estava sufocando Logan Paul, Diaz respondeu: “Você vai agir assim, não é Logan? Vamos lá cara.”

“Definitivamente em um piscar de olhos, você pensou que era Logan?” Jake Paul perguntou.

“Sim”, respondeu Diaz. “É Logan. O que você está falando? Vocês viram o que aconteceu com Logan? Ele está aqui? Grite para Logan. Ele vai ficar bem. Você não apenas bate nas pessoas lá fora. Isso é muito perigoso. Dê-lhes uma soneca.

— Acho que você deu uma joelhada nele também — disse Paul.

“Isso é bom também”, respondeu Diaz. “Abrandou um pouco.”

Na noite em que Diaz enfrenta o Paul mais jovem, o Paul mais velho disse que poderia se apresentar no ringue da WWE para o evento SummerSlam da promoção de luta livre profissional. Ele disse que 5 de agosto seria uma “noite louca para os Pauls” e acrescentou “É melhor Jake vencer”.