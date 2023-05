Lonnie Walker, o herói ‘desconhecido’ dos Lakers que quer mais destaque: Ninguém sabe quem eu sou ainda

A determinado jogador está crescendo massivamente em importância e estatura para o Los Angeles Lakers e isso é Lonnie Walker.

Os fãs estão bem cientes de que, sem Walker, eles não teriam vencido o jogo 4 de sua série contra o Golden State Warriors. O Lakers estão agora em uma ótima posição para vencer esta série da segunda rodada dos Playoffs da NBA, mas poderia facilmente ter ido na direção do guerreiros.

andador foi retirado no quarto período durante o jogo na noite de segunda-feira e conseguiu todos os 15 pontos no último frame. Havia uma chance de que o guerreiros poderia fugir com o jogo, mas foi o trabalho de Walker que manteve a situação sob controle para o Lakers.

Lonnie Walker, primeiro jogador de banco do Lakers a marcar mais de 15 pontos no quarto período de um jogo do playoff desde Kobe Bryant

Seu súbito aumento de pontos no quadro final significava que o Lakers ganhou o jogo 104-101 contra Stephen Curryatuais campeões.

reação de Walker

NBA na TNT Kenny Smith falei com andador depois de sua atuação massiva e perguntou ao americano se ele sente raiva quando treina na academia, esperando sua vez de atuar no time.

“Não raiva pela sensação de não poder jogar, mas raiva pela sensação de que ninguém sabe quem eu sou ainda e por entender meu valor e capacidade na quadra”, disse. andador disse.

“Isso vem com muita diligência, muita disciplina, mas faço isso há 24 anos da minha vida. Sempre estive na academia e nada vai mudar. A prova está no pudim. O quanto mais você trabalha, quanto mais sacrifícios você faz, melhor o resultado.”