Lonzo Ball em sério perigo: Bulls temem que ele nunca mais jogue

Lonzo Ball pode nunca mais jogar basquete. Isso é o que o Chicago Bulls está começando a suspeitar, temendo que seu armador de 25 anos nunca mais pise na quadra por causa de problemas no joelho esquerdo. As lesões o levaram a passar por três cirurgias sem melhora. A carreira de um dos Nba’s craques mais promissores está em sério risco.

Ball passou por uma terceira cirurgia em março. Ele teve que fazer um transplante de cartilagem. Era certo que ele não jogaria esta temporada, que perderia a maior parte da próxima temporada ou mesmo que não estaria pronto para a temporada inteira. No entanto, os Bulls começam a pensar que o cenário mais pessimista é que não poderão contar com o armador nunca mais.

Antes dessa nova operação, o jogador não conseguia correr ou pular sem dor, apesar de todo o tempo de recuperação pelo qual vinha passando. No dia a dia também era muito limitado, pois tinha dificuldade para subir e descer escadas. Dados os temores dos Bulls, ele não progrediu bem.

A caminho de um ano e meio sem jogar

Londres jogou sua última partida em 14 de janeiro de 2022, quando Chicago estava mirando alto depois de contratá-lo no verão junto com Nikola Vucevic, DeMar DeRozan e Alex Caruso. Mas sua lesão fez com que o projeto desmoronasse. Sem ele, os problemas no comando ficaram evidentes. No ano passado, o touros perdeu na primeira rodada para o Bucks e nesta temporada acabou perdendo nos playoffs para o Heat, agora finalistas da Conferência Leste.

Bola completou o segundo de seus quatro anos, $ 80 milhões contrato com a franquia de Chicago. O armador mais do que entregou enquanto estava saudável, com média de 13,0 pontos, 5,4 rebotes e 5,1 assistências em 35 jogos na última temporada. Os Bulls estavam com 27 a 13 quando começaram os problemas físicos que marcaram a trajetória recente do time e podem encerrar a carreira de Ball aos 25 anos.