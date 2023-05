Looks do Festival de Cinema de Cannes: Quem foi o mais bem vestido durante o festival deste ano?

Tseu sábado, 27 de maio, é o último dia de Festival de Cinema de Cannes 2023que tem sido um grande sucesso.

Como sempre, celebridades de todo o mundo desceram à cidade francesa de Cannes para o evento, e muitas o fizeram usando roupas atraentes.

Johnny Depp segura as lágrimas após ser ovacionado por sete minutos no Festival de Cinema de Cannes

A modelo Heidi Klum chamou a atenção por um acidente de guarda-roupa que viu um mamilo aparecerenquanto o modelo ucraniano Ilona Chernobai ganhou as manchetes por diferentes razões ao derramar sangue falso em si mesma para destacar a guerra em andamento com a Rússia.

Quais celebridades foram as mais bem vestidas no Festival de Cinema de Cannes 2023?

Vários looks incríveis estiveram em exibição no tapete vermelho de Cannes durante o festival.

Um deles era Poppy Delevingnevestido de. A irmã da modelo e atriz Cara Delevingne usava um vestido feito de lantejoulas douradas Paco Rabbane.

Enquanto isso, Jourdan Dunn usava uma bela alta costura de Elie Saab, fazendo isso enquanto assistia à estréia de ‘La Passion De Dodin Bouffant’.

Brie Larson também chamou a atenção ao aparecer em Cannes usando um vestido Chanel peculiar que tinha um design de babados na parte inferior.

Scarlett Johansson é sempre a favorita dos paparazzi e eles teriam adorado seu vestido rosa Prada, que ela usou para a estreia de ‘Asteroid City’, no qual ela estrela.

Quando é o Festival de Cinema de Cannes de 2023?

O Festival de Cinema de Cannes de 2023, que é a 76ª edição do prestigiado evento, decorreu de 16 a 27 de maio.

Vários filmes altamente esperados foram exibidos no festival, como ‘Asteroid City’, May December’, ‘The Zone of Interest’, ‘Monster’, ‘Jeanne du Barry’, ‘Elemental’, ‘Killers of the Flower Moon’ e ‘Indiana Jones e o mostrador do destino’.

Todos eles estão competindo pela altamente cobiçada Palma de Ouro, que deve ir para ‘A Zona de Interesse’.